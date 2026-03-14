Le fabricant d’accessoires HORI a annoncé un nouveau volant racing pour Nintendo Switch 2, officiellement licencié par Nintendo et décliné dans un design inspiré de Mario Kart World. La sortie est prévue pour le 23 mars 2026, les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Le produit existe en deux formats : une version Deluxe de 11 pouces et une version Mini de 8,6 pouces. Les deux sont filaires et accompagnés d’un ensemble de pédales. Malgré son association visuelle avec Mario Kart World, le volant fonctionne également avec Mario Kart 8 Deluxe et d’autres jeux de course. Il est par ailleurs compatible avec la Nintendo Switch originale et son modèle OLED, même si cela n’est pas mis en avant dans la communication officielle.

Côté fonctionnalités, le volant intègre des commandes embarquées, des palettes, des boutons programmables et un design ergonomique avec poignées en caoutchouc texturé. Deux modes de direction sont disponibles : 270 et 180 degrés. Le réglage de la zone morte et sept niveaux de sensibilité permettent d’affiner la prise en main selon les préférences du joueur. Un mode Quick Handling et une fonction Hold sont également inclus. Enfin, le volant embarque le bouton C dédié au GameChat de la Switch 2.