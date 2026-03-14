Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection est désormais disponible sur Nintendo Switch 2. Pour accompagner le lancement, Capcom a publié une bande-annonce dédiée aux amiibo, détaillant leur fonctionnement dans le jeu.

Trois amiibo sont disponibles en parallèle du jeu : Ratha, Ratha V et Rudy. En scannant l’un de ces amiibo Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection, les joueurs débloquent une armure dans le jeu ainsi qu’une tenue pour Rudy, la Palico du joueur.

Monster Hunter Stories 3 s’inscrit dans la lignée de la série spin-off de Capcom, qui propose une approche radicalement différente de la franchise principale. Le joueur y incarne un Rider — et non un Hunter — dont le rôle est d’élever des Monsties, ces monstres apprivoisés avec lesquels il forge des liens de complicité, et de les emmener au combat. Le système de combat est stratégique et au tour par tour, les Riders et leurs Monsties combattant côte à côte.

Le scénario se déroule deux siècles après une guerre ayant divisé deux royaumes. L’histoire prend son envol lorsque deux Rathalos jumeaux éclosent de façon inattendue d’un seul et même œuf, donnant naissance à une épopée mêlant terres interdites et destins contrariés, qui s’étend sur plusieurs générations et deux royaumes.