Il y a des héroïnes d’otome qui subissent leur histoire, et puis il y a Cecilia. La princesse de Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights est ce qu’on appelle poliment une tête brûlée, ou plus familièrement, une dingue. Et c’est exactement ce qui rend son jeu si attachant. Imaginez : une jeune femme rejetée par sa famille, affublée d’une malédiction qui la rend antipathique à son peuple, et qui possède un don étrange : voir une lumière aveuglante autour des dangers mortels. Le jour de sa majorité, lors d’un tournoi, elle aperçoit cinq de ces flashs… autour de cinq hommes. La réaction normale ? Fuir. La réaction de Cecilia ? Les recruter illico presto pour former son ordre de chevaliers personnel. On vous dit, elle est complètement barrée. Et c’est délicieux.

Développé par Ichicolumn et publié par Idea Factory International, Temirana est un titre qui occupe une place un peu à part dans le catalogue du géant du visual novel. On est habitués aux productions Otomate, souvent somptueuses. Ici, la patte est différente, plus modeste, mais l’ambition narrative, elle, est bien présente. Le jeu nous plonge dans le royaume éponyme de Temirana, un pays en apparence paisible mais rongé par un système de castes rigide, une obsession malsaine pour la chance et la menace récurrente d’une calamité prophétisée. C’est dans ce contexte que notre « princesse maudite » doit non seulement survivre, mais aussi fonder un ordre de chevaliers avec des énergumènes qui n’ont absolument rien de chevaleresques.

Un conte de fées qui a du grip

L’histoire, si on la résume, tient sur un post-it : une princesse, cinq prétendants, une romance. Mais la force de Temirana réside dans l’épaisseur qu’on donne à ce canevas. Le monde d’Etrudia, composé de six nations avec leurs cultures et religions, est suffisamment fascinant pour qu’on espère y retourner. Et surtout, on suit l’histoire à travers les yeux de Cecilia, qui se révèle être une narratrice potentiellement peu fiable. Élevée dans une cage dorée, naïve et protégée, sa vision du monde est un filtre déformant qu’on apprend rapidement à questionner. Est-ce que les choses sont vraiment comme elle les voit ?

Cette approche donne une texture inattendue à ce qui aurait pu n’être qu’une comédie romantique légère. Parce que oui, le jeu est drôle, parfois même franchement hilarant grâce à des personnages secondaires comme Benetti, la « bête divine » qui ressemble à un ours en peluche et sert de mentor cynique, ou Nilda, la gouvernante maternelle et pince-sans-rire. Mais il n’hésite pas à basculer dans le drame, notamment en abordant des thèmes comme le déterminisme social, la mémoire et l’identité, ou les cicatrices laissées par la guerre, avec une grâce et un respect qu’on ne soupçonnerait pas au premier abord.

Le cœur du récit, ce sont évidemment les cinq prétendants, et l’écriture évite soigneusement l’écueil du simple archétype. Bien sûr, on reconnaît des tropes, mais chacun est animé par des désirs et des fêlures qui lui sont propres.

Josephy (voix de Makoto Furukawa) est le prince déchu au royaume détruit et à l’ego démesuré, vivant désormais avec un cirque.

(voix de Makoto Furukawa) est le prince déchu au royaume détruit et à l’ego démesuré, vivant désormais avec un cirque. Adel (Sho Karino) est l’aîné d’une famille paysanne nombreuse, doux et travailleur, mais freiné par son manque d’éducation.

(Sho Karino) est l’aîné d’une famille paysanne nombreuse, doux et travailleur, mais freiné par son manque d’éducation. Tobias (Yusuke Kobayashi) est ce noble maladif dont l’admiration pour les chevaliers n’a d’égal que sa fragilité physique.

(Yusuke Kobayashi) est ce noble maladif dont l’admiration pour les chevaliers n’a d’égal que sa fragilité physique. Milan (Shuhei Sakaguchi) est le forgeron taciturne, un artisan perfectionniste prêt à détruire ses propres créations.

(Shuhei Sakaguchi) est le forgeron taciturne, un artisan perfectionniste prêt à détruire ses propres créations. Kiya (Kazutomi Yamamoto) est l’orphelin amnésique, dont le trouble de la mémoire est traité avec une délicatesse remarquable, bien loin du simple « moeblob ».

Leur point commun ? Ce sont tous des parias, à l’image de Cecilia. Et c’est là que Temirana excelle : dans la construction des liens platoniques. La romance est un slow-burn prononcé, presque trop timide pour ceux qui cherchent du « plus épicé », comme on dit. La vraie force du jeu, c’est de montrer cette bande de bras cassés apprendre à se connaître, à se faire confiance, à former une famille bien plus soudée et sincère que la famille biologique de la princesse. Les interactions quotidiennes, les moments d’entraînement, les disputes légères, tout sonne juste et chaleureux.

Jouer, vraiment ?

Côté gameplay, on reste sur les bases solides du visual novel. On lit, on choisit. La seule originalité vient des « Fortune Choices ». Lorsque Cecilia est en danger, un choix spécial apparaît, et notre décision peut mener à une fin prématurée (et souvent rapide). Si l’idée est bonne et ajoute une once de tension, la mise en pratique est un peu décevante : ces choix sont trop rares et, la plupart du temps, la bonne option est trop évidente pour vraiment faire monter l’adrénaline.

Pour le reste, c’est du classique avec les options de confort attendues : historique, logs, et surtout un « Skip to Choice » qui permet de revenir rapidement aux embranchements importants. Un système de dictionnaire intégré est également présent pour suivre la multitude de termes propres à ce monde fantasy (même si certains, comme « melk » pour « lait », font parfois sourire). Le jeu propose deux fins par prétendant (bonne et vraie), plus une route secrète à débloquer après avoir terminé les cinq premières.

Si l’on est habitué aux CG époustouflantes et aux designs léchés d’Otomate, le travail d’Ichicolumn surprend par sa modestie. Ce n’est pas moche, loin de là. Les personnages ont du charme et les arrière-plans sont corrects. Mais les CG (les illustrations événementielles) manquent de cette « grandeur » et de ce détail qui font la signature des plus grands jeux du genre. Certaines expressions ou proportions peuvent même paraître un peu raides. En revanche, on saluera la diversité des costumes et des expressions, ainsi que la présence de scènes animées.

La bande-son suit la même logique : efficace sans être mémorable. On retient l’opening et l’ending, mais la musique d’ambiance, bien que convenable, ne restera pas gravée dans nos oreilles. Là où le bât blesse vraiment, c’est sur un point où plusieurs avis divergent dans les critiques : la localisation. Certains textes que nous avons pu consulter louent une traduction propre et fluide, tandis que d’autres pointent des coquilles, des tournures maladroites et un manque de travail d’édition. Il semble que le produit final souffre de quelques scories, avec des phrases qui cassent parfois l’immersion, ce qui est dommage pour un jeu qui repose à 99% sur sa narration.

Comptez une trentaine d’heures pour voir le bout de tous les prétendants, voire plus si vous êtes du genre à tout lire et à explorer chaque mauvaise fin. La route commune est étonnamment longue (cinq chapitres), ce qui permet une excellente mise en place de l’univers et des relations, mais peut donner une impression de répétition lorsqu’on enchaîne les routes et qu’on retrouve les mêmes passages. Heureusement, le « Skip » est là pour ça.