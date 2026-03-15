Vous souvenez-vous des Polly Pocket ? Ce genre de petites boîtes colorées qui pouvaient contenir en leur sein un véritable univers miniature : une maison, un hôtel, un commerce… Les enfants (et quelques adultes) en étaient totalement fans ! Et pour cause : développer dans un petit espace tout un cadre de vie est toujours charmant. Les quelques émissions de télévision sur les « Tiny house » n’en sont que le reflet. Le test que nous vous proposons aujourd’hui reprend cette idée : concevoir un petit quelque chose dans un espace ridiculement petit, afin de pouvoir le rendre le plus charmant possible. Nous allons donc nous amuser avec des carottes et des navets (et avouons-le, nous adorons cela) !

Développé par Ao Norte et édité par Super Rare Originals et Gamersky Games, Tiny Garden est un jeu à destination des adultes qui propose bien plus de challenges qu’il n’y paraît. Néanmoins, sa configuration très accessible avec une absence de véritable contrainte et encore moins de pénalité, lui confère un univers très chill qui pourrait bien séduire bon nombre de joueurs en quête d’un jeu sans trop de prise de tête.

Tourne et tourne, petit moulin…

Nous avons été surpris à notre arrivée sur le titre : tout est bien calme. Nous nous attendions à une ambiance zen, mais guère au silence (allant jusqu’à vérifier le son de notre console !). Nous arrivons bien vite sur une sorte de petite balle, capable de s’ouvrir, qui nous rappelle instantanément nos souvenirs Polly Pocket. Nous plantons notre premier navet dans un carré de terre accueillant. Et ensuite… ? Voilà qui est original : il ne s’agit point ici d’attendre des jours durant que la terre fasse son œuvre, avec de nombreuses sessions d’arrosage, mais plutôt de tourner une manivelle afin que la plante, notre navet ici présent, pousse. Il arrive alors rapidement à maturité et nous devons admettre une certaine satisfaction à tourner cette manivelle qui nous donne l’impression de jouer avec une machine à sous et, pour le moment, de gagner à tous les coups !

Nous comprenons rapidement la mécanique du jeu : notre navet nous donne accès à notre prochaine culture ! Aaaaahh… Tiny Garden est donc un petit casse-tête qui s’appuie sur la croissance des plantes, avec un soupçon de casino (et de Polly Pocket) !

La prise en main de Tiny Garden est très simple. Il n’y a finalement pas grand chose de plus à savoir si ce n’est un point capital : chaque plante ne peut pousser que sur un (ou plusieurs) types de sols. Sachant cela, il va falloir trouver (et là repose toute la finesse du titre) comment parvenir à obtenir tous les sols disponibles du jeu. Revenons à nos oignons, ou plutôt à nos navets. Ces derniers nous permettent de déverrouiller les cactus, qui eux déverrouillent les carottes qui elles… etc ! Les cactus, par exemple, après avoir poussé, confèrent au sol sa qualité (ou sa pauvreté) de sol aride. Ce désert est alors idéal pour accueillir vos prochaines petites herbes préférées mais guère appréciable pour les framboisiers !

De nombreuses graines sont ainsi à déverrouiller, mais aussi de multiples objectifs : ce sont eux qui vont véritablement transformer peu à peu votre petite boule magique afin de jouir d’un peu plus de terres fertiles à travailler, mais aussi de nouveaux outils, d’un nouvel étage… Un étage ?

La boule magique

Notre petite boule devient peu à peu un havre de paix où il pourrait bien faire bon vivre. Au démarrage de la partie, elle est, certes, un peu vide mais au fur et à mesure de votre progression, le jardin grandit et sa partie « habitable » se pare de quelques étages afin d’accueillir toutes sortes d’objets du quotidien. Voilà bien le côté très chill de Tiny Garden : le joueur est pleinement invité à décorer l’ensemble de son petit univers avec des chaises, des tables, des lampes du coloris de son choix. Le procédé est très simple et les manipulations permettent de globalement faire ce que nous avons en tête. Chacun pourra ainsi personnaliser son cadre de vie, mais ce n’est pas tout ! Cette petite boule peut elle aussi être unique, avec de nombreux autocollants à ajouter à sa surface, sans compter le ciel qui peut, lui aussi, être modulé. Vous ai-je dit qu’il était possible de changer la couleur de la boule ? En résumé, vous allez pouvoir transformer à peu près tout !

Ainsi, la partie alterne entre casse-tête végétal et personnalisations mignonnes.

Tranquillement ardu

Tiny Garden n’est pas un titre qui vous rendra chèvre mais il pourrait bien titiller votre patience malgré tout. Il est nécessaire de farfouiller encore et encore pour découvrir comment faire pousser les nouvelles plantes : il n’est pas rare de revenir aux premiers graines pour atteindre les prochaines et finalement s’armer de ténacité pour parvenir à son but, qui n’en est que plus jouissif une fois qu’il est enfin acquis.

Les outils permettent notamment de faire un bond en avant. Nous pouvons par exemple vous présenter le premier : la fontaine. Celle-ci permet d’accueillir des plantes aquatiques mais un morceau de terre entouré d’eau pourrait bien former un sol tout autre… Et si vous essayiez de faire pousser une plante désertique à côté ? Il faut tenter, encore et encore, et BIM ça finit par marcher !

Quelques subtilités sont à découvrir : vous recevrez régulièrement quelques lettres qui vous permettront de décoller le nez de vos cultures, ou encore des plantes dorées (une sorte de version shiny de votre légume), du compost avec une plante pourrie, etc. Il serait regrettable de tout vous dévoiler : le charme du titre est véritablement dans la découverte de ses capacités.

Néanmoins, cette nécessité de tordre le titre dans tous les sens pour parvenir à ses fins lui confère une certaine difficulté qui ne conviendra probablement pas aux plus jeunes (à moins qu’ils ne soient exceptionnellement patients !).

Soulignons que le titre est fonctionnel en tactile.

Tiny Garden est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 15 euros environ.

Le saviez-vous ?

Ce titre nous a rappelé l’existence des petits terrariums qui permettent d’élever une ou plusieurs plantes dans des globes de verre. En général, celles-ci ne grandissent que très peu afin de pouvoir s’épanouir dans ce petit environnement. Ce sont principalement des cactus, quelques plantes vertes, ou encore des mousses et parfois des plantes carnivores. L’emplacement du terrarium est capital afin d’offrir suffisamment de lumière (pas trop non plus !), mais aussi une température adaptée, une parfaite absence de parasites et bien entendu, un arrosage en corrélation avec les besoins de la plante.