Fate/EXTRA Record, le remake du J-RPG Fate/EXTRA sorti à l’origine sur PSP, traverse une nouvelle zone de turbulences. TYPE-MOON annonce simultanément un nouveau report de la date de sortie et un changement d’éditeur : Bandai Namco ne sera plus associé au projet.

La décision fait suite à des discussions entre Notes, la maison mère de TYPE-MOON, et Bandai Namco. Le jeu, qui devait initialement sortir au printemps 2026, n’a désormais plus de fenêtre de lancement communiquée. Le nouvel éditeur ainsi que la date de sortie seront annoncés ultérieurement. Le développement du titre se poursuit en parallèle, avec également une révision de la structure de développement annoncée par TYPE-MOON.

Fate/EXTRA Record est développé par TYPE-MOON studio bb, filiale de TYPE-MOON, sous la direction de Kazuya Niinou, connu pour avoir dirigé la série Dragon Quest Builders. Le jeu est prévu sur PlayStation 5, PlayStation 4, Switch et PC via Steam.

Ce nouveau contretemps s’ajoute à un historique déjà mouvementé pour ce projet, qui accuse plusieurs reports depuis son annonce. Les fans de la franchise Fate devront donc patienter encore, sans visibilité claire sur l’horizon de sortie.

Fate/EXTRA est un jeu de rôle basé sur la série populaire Fate/stay night de Type-Moon. Le jeu original est sorti en 2010 pour la PlayStation Portable. L’histoire se déroule dans un monde alternatif où le joueur incarne un protagoniste amnésique plongé dans un tournoi numérique de la Guerre du Saint Graal.

Dans ce monde virtuel, l’histoire se déroule au sein d’une école fictive, la Tsukumihara Academy, créée par le superordinateur Moon Cell. Les participants, appelés « Masters », s’affrontent dans des combats mortels, chacun aidé par un « Servant », un esprit héroïque légendaire. Le protagoniste doit naviguer dans ce tournoi, affronter d’autres Masters, et découvrir la vérité derrière ce monde artificiel.

Fate/EXTRA Record est un remake du jeu original Fate/EXTRA, développé par Type-Moon Studio BB, une filiale de Type-Moon, en utilisant le moteur Unreal Engine 4. Annoncé pour la première fois en juillet 2020, le jeu est destiné à être publié sur plusieurs plateformes, bien que celles-ci n’aient pas encore été officiellement confirmées. Le projet de Fate/EXTRA Record a été dirigé par Type-Moon Studio BB, avec Kazuya Niinou, connu pour son travail sur des jeux comme Dragon Quest Builders et Etrian Odyssey, à la tête du développement. Le remake vise à offrir une expérience rafraîchie tout en restant fidèle à l’histoire et aux mécaniques du jeu original.