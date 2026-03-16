L’Electronic Gaming Development Company (EGDC), fonds d’investissement saoudien fondé en 2020 et détenu par le prince héritier Mohammed Bin Salman via sa fondation MiSK, vient d’acquérir 5,03% du capital de Capcom, soit 26 788 500 actions.

L’information a été révélée dans un rapport soumis au Kanto Local Finance Bureau le 13 mars. L’EGDC précise que l’objectif de cette acquisition est un « investissement pur », autrement dit la recherche de profits via la hausse du cours ou les dividendes.

Il est important de noter que cette participation de l’EGDC est distincte des 5% déjà détenus par le Saudi Public Investment Fund (PIF), autre entité d’investissement saoudienne. Au total, ce sont donc deux fonds saoudiens distincts qui détiennent chacun environ 5% de Capcom.

L’EGDC est notamment connue pour être devenue en 2022 la maison mère de SNK Corporation, le studio derrière les franchises Fatal Fury et King of Fighters, après en avoir acquis 96% des parts, puis la totalité. Cette nouvelle prise de participation chez Capcom s’inscrit dans une stratégie d’expansion plus large des capitaux saoudiens dans l’industrie du jeu vidéo mondial.