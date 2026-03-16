Sega a annoncé le contenu de la Patch 3 de Sonic Racing CrossWorlds, dont la mise en ligne est prévue le 18 mars 2026 à 17h (heure du Pacifique). Cette mise à jour introduit trois nouveaux personnages jouables gratuits ainsi qu’une sélection musicale enrichie de huit titres issus des archives de la firme japonaise.

En avril 2026, deux personnages débarqueront simultanément : Red, la mascotte de la franchise Angry Birds, accompagné du véhicule Super Roaster, et Goro Majima dans son costume de Captain Majima tiré de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, avec le véhicule Goromaru. En mai 2026, c’est Arle, héroïne de la série Puyo Puyo, qui rejoindra le jeu au volant du Twinkle Bayoen.

Le jukebox intégré s’enrichit par ailleurs de huit compositions issues du catalogue historique de Sega : « Magical Sound Shower » par Hiro (Out Run), « Let’s Go Away » par Takenobu Mitsuyoshi (Daytona USA), « Soul on Desert » par Jun Senoue (Sega Rally 2), « Like The Wind (B Course) Arcade Version » par Hiro (Power Drift), « Outside a Crisis » par Katsuhiro « Funky K.H » Hayashi (Super Hang-on), « Main Theme (Enduro Racer) » par Hiro (Enduro Racer), « God Only Knows » par A-One, et « Like the Wind (Reborn) » par Sampling Masters MEGA (Power Drift).

Sonic Racing CrossWorlds est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch et PC via Steam et Epic Games Store.