SEGA détaille aujourd’hui, dans le cadre de la Mise à jour 3, la sortie des prochains contenus téléchargeables gratuits à paraître dans les mois à venir pour Sonic Racing: CrossWorlds ! Les joueuses et les joueurs pourront bientôt faire la course avec leurs personnages préférés de l’univers de SEGA comme Angry Birds, Puyo Puyo et bien d’autres encore. La mise à jour 3 sortira le jeudi 19 mars à 1h00 CET.

Voici plus d’informations sur les contenus téléchargeables gratuits à venir :

Red

Date de sortie Avril 2026

Contenu inclus Red de la franchise Angry Birds en tant que personnage jouable Véhicule Super Roaster



Goro Majima (Capitaine Majima)

Date de sortie Avril 2026

Contenu inclus Goro Majima (Capitaine Majima) en tant que personnage jouable Véhicule Goromaru



Arle

Date de sortie Mai 2026

Contenu inclus Arle de la franchise Puyo Puyo en tant que personnage jouable Véhicule Twinkle Bayoen



Huit nouvelles musiques arrivent également à toute vitesse dans vos jukebox pour vous permettre de dominer en musique. Ces musiques comprennent :

MAGICAL SOUND SHOWER – Hiro ( Outrun )

) Let’s Go Away – Takenobu Mitsuyoshi ( Daytona USA )

) Soul on Desert – Jun Senoue ( SEGA Rally 2 )

) Like The Wind (B Course) Arcade Version – Hiro ( Power Drift )

) Outside a Crisis – SEGA (Katsuhiro « Funky K.H » Hayashi) ( Super Hang-on )

) Main Theme (Enduro Racer) – Hiro ( Enduro Racer )

) God Only Knows – A-One

Like the Wind (Reborn) – Sampling Masters MEGA (Power Drift)

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique pour 69,99 € et sera disponible en version physique le 26 mars 2026.