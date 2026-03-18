SEGA détaille aujourd’hui, dans le cadre de la Mise à jour 3, la sortie des prochains contenus téléchargeables gratuits à paraître dans les mois à venir pour Sonic Racing: CrossWorlds ! Les joueuses et les joueurs pourront bientôt faire la course avec leurs personnages préférés de l’univers de SEGA comme Angry Birds, Puyo Puyo et bien d’autres encore. La mise à jour 3 sortira le jeudi 19 mars à 1h00 CET.
Voici plus d’informations sur les contenus téléchargeables gratuits à venir :
Red
- Date de sortie
- Avril 2026
- Contenu inclus
- Red de la franchise Angry Birds en tant que personnage jouable
- Véhicule Super Roaster
Goro Majima (Capitaine Majima)
- Date de sortie
- Avril 2026
- Contenu inclus
- Goro Majima (Capitaine Majima) en tant que personnage jouable
- Véhicule Goromaru
Arle
- Date de sortie
- Mai 2026
- Contenu inclus
- Arle de la franchise Puyo Puyo en tant que personnage jouable
- Véhicule Twinkle Bayoen
Huit nouvelles musiques arrivent également à toute vitesse dans vos jukebox pour vous permettre de dominer en musique. Ces musiques comprennent :
- MAGICAL SOUND SHOWER – Hiro (Outrun)
- Let’s Go Away – Takenobu Mitsuyoshi (Daytona USA)
- Soul on Desert – Jun Senoue (SEGA Rally 2)
- Like The Wind (B Course) Arcade Version – Hiro (Power Drift)
- Outside a Crisis – SEGA (Katsuhiro « Funky K.H » Hayashi) (Super Hang-on)
- Main Theme (Enduro Racer) – Hiro (Enduro Racer)
- God Only Knows – A-One
- Like the Wind (Reborn) – Sampling Masters MEGA (Power Drift)
Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. L’édition Nintendo Switch 2 est également disponible en version numérique pour 69,99 € et sera disponible en version physique le 26 mars 2026.
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