Le studio indépendant Ember Lab a annoncé que Kena : Bridge of Spirits sera disponible sur Nintendo Switch 2 le 26 mars 2026 en Amérique du Nord, en Europe et en Asie — et dès le 25 mars en Thaïlande. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes sur le Nintendo eShop nord-américain et européen. La date de sortie pour Taïwan sera communiquée ultérieurement.

Kena : Bridge of Spirits avait été lancé sur PlayStation en septembre 2021 avant de remporter les prix du meilleur jeu indépendant et du meilleur jeu indépendant débutant aux Game Awards 2021. Le jeu propose un mélange d’exploration, de résolution d’énigmes, de combats dynamiques et d’une narration portée par l’histoire de Kena, une jeune Guide des Esprits en quête du Sanctuaire de la Montagne. Accompagnée de ses compagnons Rot — à la fois attendrissants et redoutables — elle devra percer les secrets d’un village oublié et libérer des esprits prisonniers.

La progression repose sur plusieurs mécaniques complémentaires : apprivoiser les Rot dispersés dans la forêt pour débloquer leurs capacités, explorer des environnements regorgeant de secrets et de récompenses dont des chapeaux pour personnaliser les Rot, collecter des pierres d’amulette offrant avantages et inconvénients selon le style de jeu souhaité, ou encore livrer des Courriers des Esprits pour ouvrir de nouvelles zones. Les combats contre les Esprits Corrompus font appel aux attaques au corps à corps, aux attaques à distance et aux pouvoirs des Rot, le tout améliorable au fil de l’aventure via les Épreuves de Guide des Esprits.

La version Nintendo Switch 2 intègre l’intégralité du DLC Anniversaire — pierres d’amulette, épreuves, tenues pour Kena et options d’accessibilité — ainsi que le mode Nouvelle Partie+, qui permet de repartir à l’aventure en conservant toutes les capacités, améliorations, tenues et Rot débloqués, avec des affrontements repensés et plus exigeants.

Le jeu est par ailleurs disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store, sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.