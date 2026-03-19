Tout nouveau concept des esprits libérés et délivrés de Doinksoft – le studio derrière Gato Roboto, Gunbrella et Demon Throttle – Dark Scrolls est un dungeon scroller pixel-perfect qui mélange avec enthousiasme le chaos et le challenge d’un shmup avec une progression roguelike passionnante.

Lancez-vous dans une quête pour [INSÉRER OBJECTIF ICI] aux commandes de l’un des excentriques – mais valeureux – héros aux attaques et capacités uniques, en solo ou en coopération, en local ou en ligne. Frappez, tranchez et esquivez les hordes d’ennemis et de pièges mortels dans des runs générés de manière procédurale à partir de salles et de niveaux conçus à la main.

Avoir des réflexes aiguisés et prendre des décisions en une fraction de seconde est un prérequis. Il en faudra néanmoins bien plus pour survivre à l’intensité grandissante de chaque run, aux surprises démoniaques qui vous attendent, aux nombreux embranchements qui pavent votre route et aux boss implacables qui les ponctuent.

Entre deux moments chauds, vous pouvez dépenser les pièces que vous gobez sur la route à la boutique de Bruce & Goose pour récupérer des nouveaux pouvoirs, des attaques dévastatrices et des alliés à invoquer. Un bon combo vous permettra de déclencher des attaques légendaires qui remplissent l’écran. Splendide, comme on disait en 1994.

« Quand je cherche un roguelike, je ne trouve pas ce que je veux » déclare Cullen Dwyer, de Doinksoft. « Je trouve un jeu de poker ou de pachinko, une aventure narrative sur un dieu grec ou un jeu de carte Yu-Gi-Oh! En quoi est-ce que ça ressemble, de près ou de loin, à dungeon crawler au tour par tour des années 80, où l’on se déplace sur une grille et auquel on peut jouer en ligne de commande avec des raccourcis clavier Vim ? Ils ont de “l’aléatoire” ? Pathétique ! Je fais clairement partie du problème. Autant appeler ça un Metroidvania pendant qu’on y est.. »

FONCTIONNALITÉS

Choisissez parmi les neuf personnages disponibles pour faire pleuvoir les coups de hache, les flèches et les couteaux, voire même retourner des steaks contre des hordes d’ennemis bizarres

Chaque personnage, du berserker costaud au rat saxophoniste, possède des compétences uniques, des objectifs secondaires et des accessoires personnalisables avec lesquels expérimenter

Jouez en solo ou invitez un proche pour vous aider. Dark Scrolls offre de la coopération en local et en ligne, ce qui vous permet de créer des synergies et de vous redonner la vie en pleine partie

Des graphismes, des SFX et des musiques old school super authentiques. Ça ressemble et ça sonne comme les jeux d’avant, avec une étincelle de modernisme dans les contrôles et le design

Des niveaux générés de manière procédurale composés de pièces conçues à la main. Chaque run offre des surprises, des embranchements et des boss qui mettront vos réflexes (et vos nerfs) à rude épreuve

Que vous partiez à la mailloche en solo ou avec un proche, Dark Scrolls est bourré de charme, de défis et de secrets à déflorer. Taillez dans le lard de hordes d’ennemis, esquivez les pièges mortels tandis que le jeu vous incite à aller toujours plus loin. Parviendrez-vous à survivre ?

La réponse vous attend à la sortie de Dark Scrolls, cette année sur PC et Nintendo Switch.