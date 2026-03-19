Les données de ventes Famitsu pour la semaine du 9 au 15 mars 2026 confirment la solidité de la Nintendo Switch 2 sur le marché japonais, portée notamment par les lancements de Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection et de Fatal Frame II : Crimson Butterfly Remake.

Pokémon Pokopia conserve la tête du classement jeux avec 117 029 unités écoulées sur la semaine, portant son total à 658 400 exemplaires depuis sa sortie le 5 mars 2026 — une chute de 78 % par rapport à sa semaine inaugurale, ce qui reste dans la norme pour un lancement de cette envergure. Monster Hunter Stories 3 : Twisted Reflection (Capcom) fait une entrée remarquée à la deuxième place avec 37 718 unités vendues sur Switch 2, auxquelles s’ajoutent 17 188 unités sur PS5 — soit 54 906 exemplaires physiques au total pour sa première semaine au Japon. Resident Evil Requiem, également de Capcom, se maintient à la quatrième place sur PS5 avec 12 787 unités, pour un cumulé de 191 619 exemplaires. Fatal Frame II : Crimson Butterfly Remake (Koei Tecmo), sorti le 12 mars, entre directement à la cinquième position sur PS5 avec 12 115 unités, et à la huitième sur Switch 2 avec 6 436 unités. Mario Kart World et Mario Tennis Fever complètent le top 10, avec respectivement 8 280 et 7 311 unités, tandis qu’Animal Crossing : New Horizons continue de performer aussi bien dans sa version Switch originale (5 038 unités, 8 402 335 au total) que dans son édition Switch 2 (4 535 unités, 88 130 au total).

Rang Rang préc. Jeu Plateforme Ventes semaine Ventes totales 1 1 Pokemon Pokopia NS2 117 029 658 400 2 NEW Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection NS2 37 718 NEW 3 NEW Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection PS5 17 188 NEW 4 2 Resident Evil Requiem PS5 12 787 191 619 5 NEW Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake PS5 12 115 NEW 6 3 Mario Kart World NS2 8 280 2 865 062 7 4 Mario Tennis Fever NS2 7 311 83 142 8 NEW Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake NS2 6 436 NEW 9 6 Animal Crossing: New Horizons NSW 5 038 8 402 335 10 8 Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition NS2 4 535 88 130

Sur le front du hardware, la Switch 2 enregistre 96 950 unités vendues sur la semaine, en recul par rapport aux 127 508 de la semaine précédente, mais avec un cumulé annuel dépassant le million d’unités (1 020 206) et un total depuis son lancement atteignant 4 804 273 exemplaires. La Nintendo Switch originale totalise 19 941 unités toutes versions confondues (OLED, Lite, standard), pour un cumul historique de 36 647 700 unités. La PS5 suit avec 12 886 unités — dont 8 014 pour la version Digital Edition — et un LTD de 7 453 475 unités. La Xbox Series, avec seulement 296 unités écoulées sur la semaine, demeure marginale sur le marché japonais, à 695 355 unités en cumulé.