Vingt-neuf ans après que le premier coup de poing polygonal a été asséné sur PlayStation, la franchise Fighting Force tente un retour inattendu sur console. Avec une habitude remarquée pour aller déterrer des licences du passé, cette collection proposée par Limited Run Games, regroupe les deux seuls épisodes d’une saga née dans la douleur d’un projet refusé par SEGA. Mais au-delà de la curiosité historique, que reste-t-il de ces bagarres de rue une fois l’écran de la Switch allumé ? Entre nostalgie et archaïsme frustrant, plongeons dans une compilation qui ne fait aucun compromis.

L’héritier déshérité de Streets of Rage

Pour comprendre Fighting Force, il faut remonter à 1997. À l’époque, Core Design (le studio derrière Tomb Raider) travaille sur ce qui doit être Streets of Rage 4. Le studio n’arrive pas à trouver d’accord avec SEGA, qui a son propre plan et sa propre vision pour la suite de la licence. Du coup, Core Design décide de porter le projet en tant que nouvelle franchise, mais conserve son ADN et son ambition, celle de porter le beat’em up 2D dans la troisième dimension.

Depuis lors, le studio Core Design a été absorbé par Eidos Interactive, lui-même absorbé par le géant Square Enix. Fighting Force Collection arrive en 2026 comme une capsule temporelle, portée dans son développement par Implicit Conversions et édité par Limited Run Games. Cette collection n’est ni un remake, ni une remasterisation, mais une émulation fidèle agrémentée de fonctionnalités de confort modernes.

Avec autant de passages de main en main, une licence déjà imparfaite à l’époque, et le fait qu’il s’agisse plus d’un portage que d’une collection qui aurait subi des améliorations positives diverses, qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?! C’est très simple : Tout !

Le Final Fight mais sans âme

Fighting Force (sorti en 1997), le premier volet de cette collection, ne s’encombre d’aucune fioriture. Vous incarnez l’un des quatre justiciers (Hawk, Mace, Alana ou Smasher) tentant d’arrêter le Dr Dex Zeng.

Ce dernier, persuadé que l’apocalypse de l’an 2000 a été « ratée » par une erreur de calcul, décide de la provoquer lui-même. C’est simple, c’est kitsch, digne d’un nanar de série B, et c’est exactement ce qu’on demande à un jeu d’arcade de ce calibre. Le scénario n’est ici qu’un prétexte pour justifier la transition entre un centre commercial, une station de métro ou une base militaire.

Cet opus repose sur un gameplay classique du Beat’em up, vider une zone de ses ennemis à coups de savates pour progresser. La force du titre réside dans les interactions avec l’environnement. On peut arracher des rampes d’escaliers, détruire des distributeurs de soda pour regagner de la vie, ou faire exploser des voitures. Les justiciers feraient-ils plus de dégâts que les vilains ?!

Chaque personnage possède ses propres statistiques, Smasher étant capable de soulever des moteurs de voiture tandis que Alana mise sur sa rapidité. Chacun pourra se saisir de différentes armes au sol pour affronter les vagues de méchants, parmi lesquels on retrouve du très classique : couteaux, tuyaux, battes de baseball, armes à feu, grenades…

Les personnages comme les ennemis n’ont pas un charisme débordant comparé aux concurrents de Street of Rage et Final Fight, mais admettons, peut-être que le gameplay vient ratrapper ça… Malheureusement, la rigidité est omniprésente dans Fighting Force. Les déplacements sont lourds, les temps de réponse des mouvements sont marqués par une latence prononcée et les hitboxes relèvent de la pure fantaisie.

Le titre propose un mode coopération locale, dans lequel on peut combiner les attaques avec un ami, celui-ci brise légèrement la répétitivité, mais comme le titre reste tel qu’il était à l’époque, le chaos visuel s’installe vite dans les combats, les personnages finissent par se gêner, les explosions font des ravages, et les angles de caméra déjà peu adéquats en solo, finissent par devenir un enfer à deux, dans les combats. Mais bon il y a tout de même un “je ne sais quoi” de fun dans l’expérience coop.

Fighting Force 2 (sorti en 1999), est le second volet de la franchise et de cette compilation. Cette suite change radicalement de ton, on y suit uniquement Hawk Manson, devenu mercenaire, infiltrant la Knackmiche Corporation pour enquêter sur un réseau de clonage humain illégal.

Avec une ambiance qui se veut plus sérieuse, voire plus « cinématographique » avec des saynètes doublées, les développeurs redoublent d’ambition mais l’exécution reste maladroite. En voulant imiter le sérieux d’un Metal Gear Solid, sorti un an auparavant, le jeu perd la légèreté qui rendait le premier opus supportable malgré ses défauts. Pire, ce second volet vient littéralement mettre à genou la licence, entre réalisation ratée et incompréhension générale de la proposition.

Un virage très mal négocié où nous abandonnons la bagarre pure pour une structure proche de Syphon Filter. Le joueur doit explorer des complexes industriels, trouver des cartes d’accès et alterner entre combat au corps à corps et fusillades.

Le problème majeur réside dans la maniabilité – catastrophique – du personnage. Faire pivoter Hawk sur lui-même pour viser un ennemi qui vient de surgir dans son dos est un véritable calvaire. On le voit trépigner doucement le temps de faire une rotation, pendant que l’ennemi s’acharne dans son dos. Vestige de gameplay d’une époque lointaine… ou pas.

L’absence de musique durant les phases de jeu crée une ambiance morne, rythmée uniquement par des bruits de pas et des alarmes stridentes. C’est une expérience lente, où l’on se bat plus contre la caméra et la maniabilité que contre les ennemis eux-mêmes. Un ratage en règle pour cette itération !

Jamais deux sans trois… ah ben si…

Visuellement, Fighting Force Collection joue la carte de l’authenticité absolue. Les modèles de personnages sont anguleux et les textures sont pixélisées d’une manière qui ravira les puristes de l’ère Playstation 1 mais ne manquera pas de rebuter les plus jeunes et ceux qui ne connaissent pas cette époque vidéoludique.

Ce qui est déroutant avec cette sortie, ce sont les choix effectués par Implicit Conversions, qui assure le portage sur Nintendo Switch. Les deux titres ont droit à un upscaling qui lisse les contours, rendant l’image plus propre sur nos écrans modernes. Et vous pouvez même activer un filtre CRT pour simuler le balayage des anciens téléviseurs et les arrondis des tubes cathodiques.

Mais sinon, tout le reste est d’époque, l’animation reste très hachée, on voit clairement les transitions brusques entre un coup de poing et une garde. L’esthétique « Low Poly / Basse résolution », a son charme, mais souligne aussi cruellement le manque de fluidité du moteur de jeu d’origine.

Il y avait moyen de faire mieux, et surtout de faire plus pour cette Fighting Force Collection. Vouloir préserver des jeux a quelque chose de religieux, mais les joueurs ne tiennent ni une cathédrale ni un musée (en tout cas pas la majorité), entre les mains. Cette collection fait l’effet d’un portage fainéant et au rabais. Aussi, nous ne pouvons pas passer à côté du fait que si Fighting Force était en anglais, le second opus lui, possédait bel et bien une traduction, totalement absente ici.

Le développeur voulait simplement porter un titre “phare” de la fin des années 90 sur Playstation. Mais il ne faut pas oublier que ces deux titres n’ont jamais réussi à convaincre pleinement le public déjà à l’époque, en l’état, alors pourquoi en serait il autrement en 2026.

De plus, il y avait une occasion en or ici, pour développer un nouvel épisode, Fighting Force 3 ayant été un projet annulé sur Xbox et Playstation 2. Et sans même aller jusque là, le développeur aurait tout bonnement pu ajouter des modes de jeu supplémentaires, comme un mode arène ou simplement un mode en ligne.

En se contentant de faire de Fighting Force Collection un simple jeu lancé par un émulateur sur la Nintendo Switch, il y a heureusement quelques avantages. Nous gagnons des fonctionnalités qui viendront assouplir les sessions de jeu.

Le grand ajout est la fonction de rembobinage (Rewind) et la sauvegarde rapide (Save States). C’est indispensable, surtout pour Fighting Force 2 où une chute stupide ou un pic de difficulté peut ruiner une progression. En plus de cela, une Galerie proposant 36 images d’archives et concept arts, principalement focalisés sur le premier jeu.

C’est intéressant pour voir les croquis originaux des personnages, mais c’est bien trop maigre. On aurait aimé des interviews, des vidéos du prototype de Streets of Rage 4 ou des documents sur le troisième opus annulé. Le petit plus qui ferait que même les collectionneurs acceptent de se faire pigeonner… pardon ! De passer à la caisse pour cette version.

Comptez environ 2 heures pour finir le premier jeu et entre 5 et 7 heures pour le second, si vous avez la patience de supporter sa lenteur. Tout cela est assez maigre pour le prix proposé.

Fighting Force Collection est disponible depuis le 23 janvier 2026 sur l’eShop au prix de 19.99 euros, en anglais.