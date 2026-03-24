Disponible depuis la semaine dernière dans la collection GameCube: Nintendo Classics pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, Pokémon XD: Gale of Darkness rencontre un problème technique sur Nintendo Switch 2 : le jeu peut planter de façon aléatoire en cours de partie.

Nintendo a confirmé être au courant de l’incident et travaille actuellement à l’élaboration d’un correctif. En attendant, la firme japonaise conseille aux joueurs d’utiliser la fonction « Sauvegarde où vous voulez » accessible depuis le menu de pause, afin d’éviter toute perte de progression en cas de fermeture forcée du jeu.

Sorti à l’origine sur Nintendo GameCube en 2005, Pokémon XD: Gale of Darkness est un RPG se déroulant dans la région d’Orre. Le joueur incarne un jeune garçon vivant au Laboratoire Central Pokémon avec sa mère et sa petite sœur, entraîné malgré lui dans une grande aventure à la suite d’un incident survenu au laboratoire. Équipé d’un Lecteur d’Aura capable de détecter les Pokémon Obscurs dont le cœur a été scellé, et d’une Machine à Saisi permettant de les capturer à leurs dresseurs malfaisants, il lui revient de sauver le monde et de rouvrir les portes des cœurs fermés pour rendre ces Pokémon à leur état naturel. À noter que le transfert de Pokémon depuis les titres Game Boy Advance vers ce jeu n’est pas possible.

Un correctif est en cours de développement. Les détails seront communiqués dès qu’une mise à jour sera disponible.