Nintendo vient d’annoncer un changement de politique tarifaire pour ses jeux Nintendo Switch 2. À compter de mai 2026, les nouvelles publications numériques exclusives à la console auront un prix conseillé distinct de celui des versions physiques, et ce dès les précommandes de Yoshi and the Mysterious Book.

La firme de Kyoto justifie cette décision par les différences de coûts liées à la production et à la distribution de chaque format. Yoshi and the Mysterious Book illustre concrètement cette nouvelle grille tarifaire : le titre sera proposé à 69,99 dollars en version physique et à 59,99 dollars en version numérique. Nintendo précise que les deux formats offrent une expérience de jeu identique, et que ce changement vise à offrir aux joueurs davantage de choix dans leur façon d’acheter et de jouer à ses titres. Comme à l’accoutumée, les partenaires commerciaux conservent la liberté de fixer leurs propres prix, tant pour les versions physiques que numériques, ce qui signifie que les tarifs pourront varier selon les revendeurs.

Cette annonce intervient dans un contexte où la question du prix des jeux Nintendo Switch 2 est particulièrement scrutée, plusieurs titres first-party ayant déjà affiché des tarifs plus élevés que ceux pratiqués sur Nintendo Switch.