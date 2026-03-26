SUCCESS Corporation annonce la date de sortie de Cotton Rock With You : le jeu sera disponible le 6 août au Japon sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et PC via Steam au prix de 6 380 yens. Les versions PlayStation 5 et Switch 2 seront proposées en formats physique et numérique. Le titre prendra en charge le japonais, l’anglais, le coréen, le chinois traditionnel, le chinois simplifié, le français, l’espagnol et le portugais. Une version arcade est également prévue.

Cotton Rock With You marque le 35e anniversaire de la série Cotton, connue comme la référence du « cute ’em up ». Il fait suite à Cotton Fantasy, sorti en 2021 à l’occasion du 30e anniversaire de la franchise, et accueilli avec succès par la critique. Cette fois, la sorcière Nata de Cotton — gloutonne et passionnée de sucreries — quitte son royaume magique pour partir à la recherche des bonbons Willow éparpillés aux quatre coins du monde… et atterrit au Japon.

Le jeu propose 10 personnages jouables, dont les huit protagonistes de Cotton Fantasy auxquels s’ajoutent deux nouveaux venus en guise d’invités : Izuna, la ninja issue de Izuna: Legend of the Unemployed Ninja, et Psyva Ria, un personnage inspiré du vaisseau jouable de Psyvariar 3. La protagoniste Cotton est quant à elle jouable dans une tenue de courtisane oiran. Le contenu comprend 16 stages au total, dont six stages principaux sélectionnables, ainsi que des stages bonus et un stage final. Les segments d’aventure entièrement doublés sont annoncés comme plus étoffés que dans l’épisode précédent.

Une édition limitée sera disponible au prix de 11 880 yens, incluant un set de figurines acryliques des personnages principaux, un CD de la bande-son originale et un artbook.