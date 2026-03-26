Bethesda Game Studios vient de déployer une mise à jour majeure pour Fallout 4: Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2, dont la principale nouveauté est l’ajout du support NVIDIA DLSS pour les modes 40 FPS et 60 FPS, améliorant à la fois la qualité d’image et les performances générales. La technologie se désactive automatiquement sur les écrans chargés en interface, comme le Pip-Boy, afin de garantir la lisibilité des textes.

Sur le plan de la stabilité, la mise à jour corrige de nombreux crashs pouvant survenir en cours de partie, lors de sauvegardes ou de l’écrasement de fichiers existants, au chargement de sauvegardes automatiques créées à certains moments de la quête principale, ainsi qu’à l’occasion du passage en mode docké ou portable. La gestion globale de la mémoire a également été améliorée afin de réduire les instabilités lors des longues sessions.

Du côté des performances et du rendu visuel, des problèmes de scintillement et d’incohérences d’éclairage dans certains intérieurs et conditions météorologiques ont été traités. Des effets visuels manquants ou incorrects — flaques d’eau, impacts de balles, éclaboussures de sang, décalcomanies de surface et textures de terrain — ont été corrigés, de même que l’instabilité visuelle lors du défilement des armes aux établis.

L’interface utilisateur bénéficie également de plusieurs corrections : boutons manquants dans les menus d’échange, éléments du HUD ne respectant pas les réglages d’opacité, artefacts visuels à la lecture de notes ou de magazines en hautes fréquences d’images, comportement des options de fréquence d’images lors du passage entre modes docké et portable, et affichage incorrect de textes ou icônes dans certaines langues.

Les sauvegardes ont aussi été retravaillées : le menu de chargement pouvait dans de rares cas devenir inaccessible, les noms de lieux s’affichent désormais correctement, les sauvegardes de sortie sont créées de façon fiable lors du retour au menu principal, et la stabilité a été améliorée à l’approche de la limite de fichiers de sauvegarde. La gestion des Joy-Con et des manettes sans fil a été affinée, avec correction des cas où les entrées n’étaient pas correctement restaurées après les dialogues de reconnexion.

Enfin, la localisation profite de la correction de caractères manquants ou incorrects en japonais et en chinois traditionnel dans les menus de fabrication, d’une meilleure gestion des polices et de la clarté des textes dans toutes les langues prises en charge, et d’un clavier système désormais compatible avec un plus grand nombre de caractères lors de la création de noms de personnages ou d’objets. Côté gameplay, des problèmes de PNJ manquants ou non réactifs dans de rares scénarios ont été résolus, et la cohérence des déclencheurs environnementaux liés aux quêtes a été améliorée.

Fallout 4 : Anniversary Edition – détails de la mise à jour

Prise en charge NVIDIA DLSS

Ajout de la prise en charge NVIDIA DLSS pour les modes 40 FPS et 60 FPS , améliorant la qualité d’image et les performances.

Le DLSS se désactive automatiquement sur les écrans à forte densité d’interface (comme le Pip‑Boy) afin de garantir une parfaite netteté du texte.

Correctifs et améliorations

Stabilité

Correction de nombreux crashs pouvant survenir en cours de jeu normal.

Correction des crashs survenant lors de la sauvegarde ou de l’écrasement de fichiers de sauvegarde existants.

Correction d’un crash provoqué par le chargement de sauvegardes automatiques créées durant certains moments clés de la quête principale.

Correction des crashs liés au passage du système en mode docké ou portable pendant une partie.

Amélioration générale de la gestion de la mémoire pour réduire l’instabilité lors des longues sessions.

Performances et visuels

Correction des scintillements environnementaux et des incohérences d’éclairage dans certains intérieurs et selon certaines conditions météorologiques.

Correction des effets visuels manquants ou incorrects, tels que les flaques d’eau, les impacts de balles, les éclaboussures de sang, les marques au sol et les textures de terrain.

Amélioration de la stabilité visuelle lors du défilement des armes dans les établies.

Interface utilisateur et menus

Correction des invites de boutons manquantes dans les menus d’échange.

Résolution des problèmes où les éléments de l’interface ne respectaient pas les réglages d’opacité.

Correction des artefacts visuels lors de la lecture de notes ou de magazines à des fréquences d’images plus élevées.

Amélioration du comportement des options de fréquence d’images lors des transitions entre les modes docké et portable.

Correction des cas où le texte ou les icônes de l’interface apparaissaient incorrectement dans certaines langues.

Sauvegarde et chargement

Correction des cas où le menu de chargement pouvait devenir inaccessible dans de rares situations.

Les fichiers de sauvegarde affichent désormais correctement les noms de lieux actualisés.

Les « sauvegardes de sortie » sont désormais créées de manière fiable lors du retour au menu principal.

Amélioration de la stabilité à l’approche de la limite de sauvegardes.

Commandes et contrôles

Amélioration de la gestion des manettes lors des basculements entre Joy‑Cons et manettes sans fil.

Correction des cas où les commandes n’étaient pas correctement rétablies après les dialogues de resynchronisation des manettes.

Localisation

Correction des caractères manquants ou incorrects en japonais et en chinois traditionnel dans les menus d’artisanat.

Amélioration de la gestion des polices et de la clarté du texte dans toutes les langues prises en charge.

Le clavier système prend désormais en charge une plus large gamme de caractères lors de la nomination des personnages ou des objets.

Quêtes et gameplay