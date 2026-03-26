Plus d’un mois après sa sortie en tant qu’exclusivité temporaire Nintendo Switch 2, Gear.Club Unlimited 3 bénéficie d’une mise à jour conséquente apportant plus de 50 corrections et améliorations, touchant notamment à la qualité graphique en mode portable, l’un des principaux reproches formulés au lancement.

Sur le plan graphique, la mise à jour introduit deux nouveaux profils pour le mode portable : un profil « balanced » ciblant 40 FPS, désormais recommandé pour le jeu en nomade, et un profil « battery life » fonctionnant à 30 FPS avec une fidélité visuelle comparable au profil « performance », conçu pour prolonger l’autonomie lors des déplacements. Le profil « quality » voit son frame pacing amélioré, tandis que le profil « performance » gagne légèrement en qualité visuelle. Les joueurs peuvent désormais sélectionner leurs profils graphiques indépendamment selon le mode docké ou portable, et même changer de profil en pleine course. Les problèmes de pop-in sur les circuits de France et du Japon ont été corrigés, tout comme le flou autour des voitures en mode performance, les textures trop floues sur les tableaux de bord et les plaques d’immatriculation, ainsi que les particules de fumée en basse résolution.

Du côté de l’éclairage, les phares des voitures ont été améliorés, les reflets provoquant des effets de brillance anormaux sur les circuits et les véhicules ont été corrigés, tout comme des lumières mal placées sur les circuits autoroutiers japonais. La concession automobile française bénéficie également d’un meilleur éclairage et d’une exposition caméra revue.

En matière de gameplay et de progression, la réactivité des commandes a été améliorée et des problèmes de collision sur les circuits autoroutiers français ont été résolus. Le mode Histoire a lui aussi été retravaillé, avec un ordre de déblocage des voitures revu et un rééquilibrage de la difficulté visant une progression plus fluide et cohérente. L’audio en course a également été refondu, avec un nouveau mixage intégrant moteur, turbo, adversaires et musique, tandis que la vue cockpit profite d’animations améliorées pour le volant et le pilote.

Gear.Club Unlimited 3, qui propose environ 50 voitures sous licence, reste pour l’heure une exclusivité temporaire Nintendo Switch 2, les versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S étant annoncées pour une date ultérieure.

Graphics improvements are coming to #GearClubUnlimited3, including: • Improved stability in Quality mode

• Enhanced visuals in Performance mode

• Reduced asset pop-in

• And more to come Stay tuned. pic.twitter.com/RxBHiguSfd — Eden Games (@EdenGames) March 19, 2026

Profils graphiques et rendu

Nouveau profil « équilibré » pour le mode portable (40 FPS). Ce profil est désormais l’option graphique recommandée pour les sessions en déplacement.

Nouveau profil « autonomie » pour le mode portable (fidélité visuelle similaire au profil « performance », fonctionnant à 30 FPS pour prolonger la durée de jeu en voyage).

Amélioration du frame pacing du profil « qualité » .

Fidélité visuelle légèrement rehaussée pour le profil « performance » .

Les joueurs peuvent désormais sélectionner indépendamment les profils graphiques pour les modes docké et portable .

Il est maintenant possible de changer de profil graphique pendant une course .

Correction des problèmes d’affichage pop-in sur les circuits France et Japon .

Correction du flou autour des véhicules en mode « performance ».

Amélioration de l’éclairage des particules de fumée, notamment en mode « performance ».

Correction des particules de fumée autour des voitures qui apparaissaient en basse résolution.

Correction des textures des voitures (notamment les tableaux de bord et les plaques d’immatriculation) qui apparaissaient trop floues dans certaines situations.

Éclairage

Amélioration de l’éclairage et de l’exposition de la caméra dans la concession automobile France .

Amélioration des phares des véhicules.

Correction des reflets qui rendaient certains circuits et véhicules lumineux de manière anormale dans certaines situations.

Correction de certains éclairages mal positionnés sur les circuits autoroutiers du Japon.

Gameplay, progression et audio