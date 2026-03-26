Il y a des accessoires qui font rêver par leur fiche technique, et d’autres qui séduisent par leur rapport qualité-prix. La manette Rematch de Turtle Beach, sous licence officielle Nintendo, tente de mixer les deux approches. Après plusieurs dizaines d’heures passées à la tester sur Mario Kart World, Pokopia, et même en rétrocompatibilité sur des titres plus anciens, on vous livre notre verdict sans filtre.

Prise en main et design : le pari de l’originalité

Dès le déballage, un constat s’impose : Turtle Beach ne fait pas dans la copie. Avec ses 360 grammes sur la balance, la Rematch se distingue immédiatement par son design assumé. On a eu entre les mains la version noire aux cercles colorés sur les sticks, un clin d’œil évident au design épuré de la Switch 2.

En main, la forme ergonomique épouse bien la paume. On note avec plaisir les gâchettes ZR et ZL incurvées qui empêchent l’effet « doigt mouillé » lors des phases de jeu nerveuses. Les sticks, eux, adoptent un capuchon concave avec un léger relief sur le pourtour. C’est un détail, mais il procure un grip bien plus sécurisant que celui du Pro Controller, surtout quand l’action s’intensifie.

Une technologie TMR qui change la donne

C’est sans doute le point fort de cette manette : les sticks utilisent la technologie TMR (Tunneling Magnetoresistance). Concrètement, au lieu de frotter physiquement comme sur des sticks classiques, ces capteurs magnétiques lisent les mouvements. Le résultat est bluffant. On gagne en précision, et surtout, on enterre définitivement le spectre du stick drift qui hante les joueurs depuis des années. Sur Pokémon Unite, la visée est chirurgicale, sans aucune latence. Associée à une détection de mouvement très bien calibrée, la manette offre une réactivité qui fait honneur aux jeux les plus nerveux du catalogue Nintendo.

L’autonomie, un point fort… qui a un coût

Autre donnée impressionnante : l’autonomie. Turtle Beach annonce plus de 40 heures, et nos tests confirment ce chiffre. On a passé une semaine complète à jouer sans avoir à chercher le câble USB-C. C’est du très lourd, au niveau du Pro Controller, voire au-dessus selon les modèles.

Mais cette autonomie exceptionnelle cache un sacrifice de taille : l’absence totale de vibration. En ouvrant la manette (dans l’esprit), on comprend que pour gagner en durée de vie, Turtle Beach a purement et simplement retiré les moteurs haptiques. Aucun retour sensoriel, que ce soit pour un simple impact dans Donkey Kong Bananza ou pour ressentir les micro-détails d’une route dans Mario Kart World. Le silence haptique est déconcertant, surtout lorsqu’on allume la console : aucun petit « vrrrt » de confirmation. Juste le silence.

Des choix d’agencement qui déstabilisent

On a souvent loué l’intelligence du layout Nintendo, mais ici, il faut tout réapprendre. Les boutons « + » et « – » ont été déportés sur les côtés extérieurs, tandis que les touches Home et Capture sont placées à l’intérieur. Résultat : on passe son temps à ouvrir le menu Home en voulant simplement mettre le jeu en pause. C’est frustrant, et même après plusieurs jours, le réflexe est difficile à corriger.

Ajoutons à cela deux boutons programmables à l’arrière. Sur le papier, c’est un plus indéniable pour les amateurs de personnalisation. Dans les faits, ils sont beaucoup trop sensibles. Lors des phases de jeu intenses, les doigts les effleurent sans prévenir, déclenchant des actions fantômes. Leur emplacement, trop proche de la zone de préhension naturelle, force à un temps d’adaptation qui n’est pas toujours évident à accepter.