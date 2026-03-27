Le CEO de Pearl Abyss, Heo Jin-young, a confirmé lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la société à Gwacheon, en Corée du Sud, que son studio a commencé à étudier la faisabilité d’un portage de Crimson Desert sur Nintendo Switch 2. Une déclaration qui intervient quelques jours seulement après la sortie du jeu sur les autres plateformes.

Le dirigeant a été explicite sur les défis techniques que représente un tel portage : « Il y a encore des parties dont nous devons nous passer parce que les spécifications de la Switch sont plus basses par rapport aux autres consoles, mais en interne, nous avons commencé à nous y intéresser et avons débuté la recherche et le développement. » Il a également évoqué une tentative d’implémentation du multijoueur en cours de développement, un chantier finalement abandonné en raison des concessions graphiques que le hardware actuel imposerait, estimant que ce n’est pas quelque chose de facile à mener à bien à court terme.

Sur les performances commerciales du jeu depuis son lancement, Heo Jin-young a indiqué que Crimson Desert a atteint le sommet des ventes sur Steam, culminé à 240 000 joueurs simultanés et s’est écoulé à 3 millions d’exemplaires en quatre jours. Concernant la suite du support, Pearl Abyss ne prévoit pas de DLC payant dans l’immédiat et entend privilégier les mises à jour gratuites, notamment des améliorations des contrôles basées sur les retours des joueurs, afin de renforcer le jeu principal et maintenir l’intérêt du public.

Un portage sur Switch 2 n’est donc pas encore acté, mais les premières étapes de recherche sont en cours chez Pearl Abyss. Aucun calendrier n’a été communiqué.