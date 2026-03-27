Le Taiwan Digital Game Rating Committee vient de classifier une version jusqu’ici non annoncée de Devil May Cry 5 pour Nintendo Switch 2, intitulée Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition. Capcom n’a pour l’heure fait aucune annonce officielle concernant ce titre, et la fiche de classification ne fournit aucun détail sur le contenu de cette édition.

Sorti initialement le 8 mars 2019 sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, Devil May Cry 5 met en scène le jeune chasseur de démons Nero aux côtés du légendaire Dante, et tourne sur le RE Engine de Capcom. Une Special Edition avait ensuite été publiée sur Xbox Series le 10 novembre 2020, puis sur PlayStation 5 le 12 novembre de la même année.

La Nintendo Switch accueille déjà plusieurs épisodes de la franchise via son eShop, à savoir Devil May Cry, Devil May Cry 2 et Devil May Cry 3 Special Edition. Un portage de l’épisode 5 sur Switch 2 s’inscrirait donc dans la continuité du soutien de Capcom à la plateforme de Nintendo, particulièrement actif ces derniers mois. Aucune date ni aucune information complémentaire n’a été communiquée à ce stade.