KOEI TECMO Europe et le studio de développement Team NINJA, en partenariat avec KONAMI, ont le plaisir d’annoncer que le contenu téléchargeable de collaboration avec SILENT HILL f est disponible gratuitement dans FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et PC Windows via Steam®. Les fans peuvent également acheter les deux jeux à prix réduit grâce à un nouveau bundle Steam®.

SILENT HILL f est le nouveau jeu de la célèbre franchise d’horreur psychologique SILENT HILL, dont les ventes totales dépassent 14 millions d’exemplaires à travers le monde. Ce contenu téléchargeable gratuit ajoute l’Uniforme scolaire marin bleu et la Tête de renard, l’ensemble de tenues emblématique de Hinako Shimizu, la protagoniste de SILENT HILL f. L’Uniforme scolaire marin bleu peut être porté par Mio, tandis que l’accessoire Tête de renard peut être porté par Mio et Mayu. Grâce à ces tenues, les fans peuvent ajouter l’aura de mystère de SILENT HILL f à leur partie de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE.

Les joueurs souhaitant s’immerger dans l’horreur psychologique d’inspiration japonaise, un nouveau bundle Steam® leur permet d’économiser 10 % sur les deux jeux. Les joueurs possédant déjà l’un des deux titres peuvent tout de même bénéficier de la réduction sur celui qu’ils ne possèdent pas encore.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE est une refonte complète du deuxième volet de la franchise FATAL FRAME (Project Zero), initialement sorti en 2003 sur PlayStation®2 sous le titre FATAL FRAME/Project Zero II: Crimson Butterfly, et un des jeux les plus appréciés de la série. Le titre a été intégralement revisité afin d’offrir une expérience inoubliable, grâce à des graphismes modernes et un sound-design amélioré. Les améliorations graphiques offrent un plus grand niveau de détail avec des textures retouchées et des contrastes saisissants entre ombres et lumières, tandis que la partie audio a été retravaillée afin de proposer une spatialisation sonore qui longera les joueurs au cœur de l’action, leur faisant vivre une expérience encore plus intense et immersive.

Dans ce titre, les joueurs suivent les jumelles Mio et Mayu Amakura tandis qu’elles s’aventurent dans un mystérieux village, guidées par un papillon écarlate. Dans Minakami, village où la nuit est éternelle, Mio se retrouve séparée de sa sœur et doit partir à sa recherche afin de pouvoir fuir les lieux. Elle a pour seule arme la Camera Obscura, un appareil permettant de photographier l’impossible et de sceller les esprits vengeurs qui hantent les ténèbres. La Camera Obscura, une fonctionnalité emblématique de la franchise FATAL FRAME, a été remaniée afin d’offrir une expérience plus intense et plus riche lors des combats et des phases d’exploration. Les fans pourront toujours attaquer les esprits vengeurs en prenant des photos, mais ils bénéficieront également de nouvelles fonctionnalités, comme la mise au point, le zoom et les filtres, ainsi que de clichés spéciaux qui les aideront à infliger davantage de dégâts aux esprits et à les repousser.

Les fans peuvent désormais acheter la Digital Deluxe Edition, qui comprend le jeu de base, la bande-son numérique et l’artbook numérique, ainsi que l’ensemble bonus Digital Deluxe incluant le Talisman de luxe et des tenues pour Mio et Mayu*. Une mise à niveau Digital Deluxe est également disponible séparément.

Tous ceux qui achèteront une version physique ou numérique du jeu avant le 25 mars 2026, recevront les bonus d’achat anticipé suivants : le Talisman esprit vengeur, l’Accessoire de cheveux pivoine (rouge)/Accessoire de cheveux pivoine (bleu), et le Kimono (rouge)/Kimono (noir).

*Tenues incluses : Gants en dentelle (blancs) / Gants en dentelle (noirs), Robe gothique japonaise (aile gauche) / Robe gothique japonaise (aile droite).