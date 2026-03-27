Arc System Works Co., Ltd. lance aujourd’hui, le jeu d’action-aventure et de tir en vue de dessus « DAMON and BABY » sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®. La bande-annonce de lancement est également disponible dès la sortie du jeu. De plus, une feuille de route présentant les mises à jour gratuites qui permettront aux joueurs de continuer à profiter du jeu, ainsi qu’un message des développeurs, sont également accessibles à tous.

Un nouveau genre d’action-aventure mêlant combats à l’arme à feu et exploration !

Cette histoire touchante suit Damon, un seigneur démon qui se retrouve lié par magie à un enfant mystérieux, alors qu’il se lance dans une aventure pour briser ce sort. Ce nouveau jeu d’action-aventure combine une exploration dans un vaste monde avec la précision de tir d’un jeu de tir à deux sticks. Les joueurs alterneront entre l’amélioration de leur base d’opérations et l’exploration, en utilisant une variété d’armes telles que des pistolets et des mitrailleuses pour affronter des boss lors de combats stratégiques.

La personnalisation des compétences et les nombreuses options de costumes permettent de profiter de l’aventure avec son propre style de jeu et ses propres visuels. De plus, le jeu prend en charge le mode coopératif hors ligne à deux joueurs, dans lequel il est possible de contrôler son compagnon canin pour collecter des objets et l’amener à nous aider au combat.