Arc System Works Co., Ltd. lance aujourd’hui, le jeu d’action-aventure et de tir en vue de dessus « DAMON and BABY » sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et Steam®. La bande-annonce de lancement est également disponible dès la sortie du jeu. De plus, une feuille de route présentant les mises à jour gratuites qui permettront aux joueurs de continuer à profiter du jeu, ainsi qu’un message des développeurs, sont également accessibles à tous.
Un nouveau genre d’action-aventure mêlant combats à l’arme à feu et exploration !
Cette histoire touchante suit Damon, un seigneur démon qui se retrouve lié par magie à un enfant mystérieux, alors qu’il se lance dans une aventure pour briser ce sort. Ce nouveau jeu d’action-aventure combine une exploration dans un vaste monde avec la précision de tir d’un jeu de tir à deux sticks. Les joueurs alterneront entre l’amélioration de leur base d’opérations et l’exploration, en utilisant une variété d’armes telles que des pistolets et des mitrailleuses pour affronter des boss lors de combats stratégiques.
La personnalisation des compétences et les nombreuses options de costumes permettent de profiter de l’aventure avec son propre style de jeu et ses propres visuels. De plus, le jeu prend en charge le mode coopératif hors ligne à deux joueurs, dans lequel il est possible de contrôler son compagnon canin pour collecter des objets et l’amener à nous aider au combat.
La feuille de route des mises à jour gratuites et le message des développeurs sont désormais disponibles
Des mises à jour régulières sont également prévues, allant de légères améliorations inspirées des précieux commentaires de nos joueurs à des ajouts de contenu majeurs qui élargiront encore davantage l’univers du jeu.
1. À venir : améliorations de la qualité basées sur les commentaires des utilisateurs
La prochaine mise à jour portera sur l’amélioration de la jouabilité, en tenant compte des commentaires reçus depuis la sortie du jeu.
- Ajustement de l’équilibre du jeu
- Améliorations de l’interface utilisateur (IU) et des commandes
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Modifications du système visant à offrir une expérience de jeu plus agréable
2. Évolutions à moyen et long terme : mises à jour majeures du contenu
Dans le cadre de notre plan à moyen et long terme, l’équipe prépare actuellement des extensions de contenu destinées à enrichir l’expérience de jeu en ajoutant de nouveaux éléments pour surprendre non seulement les joueurs actuels, mais aussi ceux qui découvriront le jeu à l’avenir.
Même après la sortie du jeu, l’équipe proposera des mises à jour afin d’offrir une expérience encore plus riche et passionnante.
Des versions de démonstration sont disponibles pour chaque plateforme, et les données sauvegardées sont compatibles avec la version complète !
Des versions de démo pour Nintendo Switch™, PlayStation®4 / PlayStation®5 / Steam® sont désormais disponibles. Pour celles et ceux dont le jeu a attiré l’attention mais souhaitant tout d’abord l’essayer, il est possible de profiter de cette occasion pour découvrir l’univers de « DAMON and BABY » sur la plateforme qui correspond le mieux à leur style de jeu. L’équipe espère que les joueurs apprécieront cette expérience et pourront découvrir tout le charme du jeu.
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