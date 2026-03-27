Découvrez le nouveau RPG frénétique signé Sohei Niikawa, créateur de Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure!, désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation et PC

Nous sommes ravis d’annoncer que Etrange Overlord, le nouvel action-aventure musical du créateur de Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure!, Sohei Niikawa, est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC.

Faussement accusée d’avoir assassiné le roi, Étrange von Rosenburg est rapidement exécutée… pour se retrouver en enfer ! Que faire quand on est une fille de duc passionnée de sucreries ? Prendre le pouvoir, bien sûr ! Plongez dans une aventure alliant humour et émotion dans ce RPG d’action frénétique signé Sohei Niikawa, le créateur de Disgaea et Rhapsody: A Musical Adventure!.

Profitez du mécanisme unique de voies tournantes qui fait circuler objets, bonus et même personnages autour de l’arène. Au fil de l’histoire, vous pourrez relever des stages riches en action avec vos amis dans un mode multijoueur dédié de 2 à 4 joueurs ! Comblez le besoin insatiable de sucreries d’Étrange pour obtenir des bonus temporaires et autres avantages. Les superbes designs de personnages, sublimés par le légendaire illustrateur Shinichiro Otsuka, raviront les joueurs alors qu’Étrange et ses nombreux alliés traversent l’enfer à dos de monture, en combat et même en chanson. Une odyssée musicale à ne pas manquer !

Fonctionnalités

Une armée de subordonnés : Incarnez Étrange von Rosenburg et rassemblez un casting hauts en couleur venu des quatre coins de l’enfer pour en faire vos subordonnés ! Chaque personnage attachant a été conçu par le légendaire illustrateur Shinichiro Otsuka.

Sur les voies tournantes : Tirez, esquivez et fendez l’ennemi sur le champ de bataille dans un gameplay RPG d’action effréné, avec un mécanisme unique de voies qui fait circuler objets, améliorations et même vos personnages autour de l’arène ! Profitez ensuite de cette frénésie avec jusqu’à quatre amis en mode multijoueur.

Profitez au maximum de l’au-delà : Être en enfer ne signifie pas qu’on ne peut pas s’amuser ! Suivez Étrange dans sa quête pour vivre pleinement sa nouvelle existence, quelles que soient les circonstances, au fil d’une histoire riche en rires, en émotions et en numéros musicaux.

Édition Limitée

L’édition limitée d’Etrange Overlord est disponible sur Nintendo Switch et PlayStation 5 au prix de 89,99 $. Elle comprend :