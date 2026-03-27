Capcom vient de déployer la mise à jour 1.2.0 de Resident Evil Requiem sur toutes les plateformes, dont la Nintendo Switch 2. La principale nouveauté de cette version est l’ajout d’un mode Photo, accessible directement depuis le menu pause.

Cette mise à jour corrige également un bug qui rendait la progression impossible dans certaines conditions, corrige des erreurs typographiques dans certaines langues, et ajuste les expressions des personnages dans certaines cinématiques afin de mieux transmettre les émotions. Des correctifs supplémentaires ont par ailleurs été apportés pour améliorer l’expérience de jeu de manière générale. Sur PC, deux problèmes spécifiques ont été traités : des bugs visuels survenant avec certains pilotes GPU et un crash pouvant se produire dans certaines circonstances.

Cette mise à jour fait suite à la version 1.1.1 déployée plus tôt dans le mois, qui avait déjà adressé des problèmes de progression et apporté diverses corrections pour améliorer la jouabilité globale du titre, sorti avec succès le mois dernier.