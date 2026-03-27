L’insider NatetheHate, connu pour son bon historique de prédictions concernant Nintendo — notamment sur les dates de plusieurs Nintendo Direct —, a partagé lors de son podcast une série d’informations sur les plans de Nintendo pour 2026, corroborées en partie par Video Games Chronicle pour ce qui concerne Star Fox. Ces éléments restent des rumeurs et doivent être pris avec les précautions d’usage.

La révélation la plus surprenante concerne le retour de Star Fox avec un jeu entièrement nouveau prévu pour l’été sur Nintendo Switch 2. « On m’a dit qu’il s’agit d’un Star Fox dans un style classique », précise Nate, ajoutant que les visuels sont « très bons, très satisfaisants » et qu’un mode multijoueur en ligne serait au programme. Le jeu serait annoncé avant le mois de mai, mais pas lors d’un Nintendo Direct classique. Star Fox Zero, sorti en 2016 sur Wii U, était jusqu’ici le dernier épisode principal de la franchise.

En parallèle de Star Fox, plusieurs autres titres first-party rejoindraient le catalogue Switch 2 durant l’été et le reste de l’année : Splatoon Raiders, Rhythm Heaven Groove et Fire Emblem: Fortune’s Weave sont cités. Un jeu de type Switch Sports est également évoqué pour la Switch 2, sans que Nate puisse confirmer s’il s’agit d’un nouveau titre ou d’une Nintendo Switch 2 Edition du jeu original. Des Nintendo Switch 2 Editions de Pikmin 4 et Xenoblade Chronicles 2 seraient également dans les tuyaux pour 2026. Côté tiers, The Duskbloods viserait une sortie dans le courant de l’année.

La grande annonce de la seconde partie de 2026 serait un remake d’Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2, à l’occasion du 40e anniversaire de la série The Legend of Zelda. « Ce que je peux vous dire aujourd’hui, c’est que dans la seconde moitié de 2026, à l’approche des fêtes, nous allons recevoir un remake d’Ocarina of Time sur Switch 2 », indique Nate, sans plus de détails sur le contenu ou la forme de ce remake. Si le jeu dispose déjà d’un remake sur Nintendo 3DS, une version console constituerait une toute autre proposition.

En revanche, les amateurs de Mario 3D devront patienter : Nintendo conserverait son prochain épisode pour 2027, ce qui signifierait presque une décennie sans nouveau Mario 3D depuis Super Mario Odyssey, sorti en 2017.

Sur le plan des annonces, NatetheHate indique qu’aucun Nintendo Direct général n’est prévu avant le mois de juin 2026. Cette absence s’expliquerait notamment par le fait que Nintendo dispose déjà de sorties planifiées jusqu’en mai, avec Tomodachi Life: Living the Dream en avril et Yoshi and the Mysterious Book en mai. Des Directs thématiques ou des Partner Showcases pourraient toutefois intervenir entre-temps, et Nintendo pourrait également procéder à des annonces surprises via ses réseaux sociaux. Les titres encore sans date de sortie confirmée — Splatoon Raiders, Rhythm Heaven et Fire Emblem — pourraient ainsi faire l’objet de révélations lors de ce Direct de juin.