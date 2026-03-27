SEGA lance officiellement la Nintendo Switch 2 Edition de Sonic Racing: CrossWorlds ! Foncez dès maintenant chez votre revendeur préféré, récupérez la version boîte du jeu et rejoignez la mêlée sur Nintendo Switch 2. Cette édition, disponible au prix de 69,99 €, propose l’intégralité du jeu sur la cartouche !

Sonic Racing: CrossWorlds est maintenant disponible en version numérique et physique sur PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC à partir de 69,99 €, et sur Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ – Modèle OLED, et Nintendo Switch™ Lite à partir de 59,99 €. La Nintendo Switch 2 Edition est également disponible au format numérique, au prix de 69,99 €.