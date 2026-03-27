Meridiem est heureux d’annoncer la sortie de deux éditions physiques de Super Meat Boy 3D sur Nintendo Switch 2 et PlayStation 5 le 30 juin 2026. La version numérique sera disponible le 31 mars 2026. Développé par Sluggerfly et Team Meat et édité en version numérique par Headup, Super Meat Boy 3D fait revenir ce jeu de plateforme iconique et exigeant, cette fois en 3D.

Meridiem est en charge de la conception et de la fabrication des éditions physiques de Super Meat Boy 3D pour Nintendo Switch 2. L’édition Standard inclura un set de stickers et une jaquette réversible. L’édition Spéciale comprendra, en plus du set de stickers et de la jaquette réversible, un fourreau spécial, une carte postale lenticulaire, un patch en tissu et un artbook.

Microids Distribution France est en charge de la distribution des deux versions en France.

Super Meat Boy 3D est un jeu de plateforme ultra exigeant dans lequel vous incarnez un cube de viande animé tentant de sauver sa petite amie (faite de bandages) des griffes d’un fœtus maléfique dans un bocal, vêtu d’un smoking… en 3D !

Notre héros charnu sautera de mur en mur, par-dessus des mers de scies circulaires, à travers des grottes en ruine et des marécages de déchets, sacrifiant son propre bien-être pour sauver sa demoiselle en détresse… en 3D !

Super Meat Boy 3D reprend la difficulté old-school des classiques rétro que nous connaissons et aimons tous, en la concentrant sur une expérience de plateforme pure, nerveuse et sans fioritures, basée sur les réflexes. La difficulté progresse de difficile à carrément impitoyable : Meat Boy traversera des forêts luxuriantes (mais aussi en flammes), d’immenses décharges remplies des immondices de l’humanité et des forges high-tech produisant les pièges mêmes qui le tueront encore et encore… en 3D !

Et si une multitude de niveaux ne suffisait pas, le jeu propose également des combats de boss épiques et une tonne de secrets à débloquer… en 3D !

Caractéristiques

Un gameplay de plateforme de précision ultra exigeant

Des niveaux brutaux, mais justes, conçus pour vous pousser à bout

Des combats de boss

Des niveaux « Dark World » si difficiles que vous crierez sous la pluie à un arrêt de bus

Une bande-son un jour décrite par un employé de Guitar Center comme : « Hé, soit vous achetez les guitares, soit vous sortez. On va vraiment appeler la police ! »

…en 3D !

Super Meat Boy 3D sortira en édition physique sur Nintendo Switch 2 le 30 juin 2026.