Dragon Quest Builders vient d’être mis à jour pour assurer sa pleine compatibilité avec la Nintendo Switch 2. Ce spin-off de la série Dragon Quest, sorti en 2016 et disponible sur l’eShop Switch depuis 2018, faisait partie des rares titres Switch 1 posant des problèmes de compatibilité sur la nouvelle console de Nintendo.

Un patch a été déployé le 24 mars 2026 avec pour seule note « Les problèmes précédemment identifiés ont été résolus ». Le jeu est désormais répertorié comme pleinement compatible Switch 2 sur la page de compatibilité de Nintendo, avec la mention que « le comportement du jeu est cohérent avec Nintendo Switch ». Le titre avait par ailleurs reçu une mise à jour générale vers la version 1.0.1 pour corriger divers problèmes de gameplay. Une démo gratuite est disponible sur l’eShop Switch. Dragon Quest Builders 2 est également répertorié comme compatible Nintendo Switch 2.