Annapurna Interactive et le studio Third Shift ont annoncé que Forever Ago sortira sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam, Epic Games Store et Microsoft Store à l’automne 2026. Initialement annoncé en juillet 2020, ce jeu d’aventure narratif à la troisième personne constitue le premier titre de Third Shift, un petit studio indépendant fondé par deux amis.

Dans Forever Ago, le joueur incarne Alfred, un homme qui prend la route vers le nord à bord de son minivan à la suite d’une tragédie, en quête de rédemption. Son fidèle appareil photo instantané en main, il traverse de beaux environnements variés — sentiers forestiers paisibles, étendues désertiques, montagnes — en examinant les objets qui l’entourent pour en apprendre davantage sur les lieux et leurs habitants. L’appareil photo sert à la fois à documenter le voyage et à résoudre des énigmes environnementales. Le jeu permet également de faire la connaissance d’Alfred et de son grand amour Audrey, dont l’histoire se déploie à travers différentes époques. Les personnages rencontrés au fil du chemin sont interprétés par des doubleurs renommés, et il est précisé qu’on peut caresser le chien.

Forever Ago est décrit comme une exploration émotionnelle de l’amour, du deuil, des rêves brisés et de la rédemption, mais aussi du courage, de l’espoir et de l’amitié. La bande originale est signée Clark Aboud, compositeur notamment connu pour son travail sur Slay the Spire et Kind Words.