Level-5 continue d’enrichir Victory Road avec du contenu gratuit. La prochaine mise à jour, intitulée The Rising Bond, arrivera le 31 mars. Bien que tous les détails ne soient pas encore dévoilés, on sait déjà que de nouvelles techniques spéciales issues de la série Inazuma Eleven Ares seront ajoutées.

À 1:27 dans le trailer, plusieurs nouveautés ont été repérées :

Équilibrage des tirs spéciaux à distance

Build Rank : système d’évaluation du rang des joueurs

: système d’évaluation du rang des joueurs Héritage des passifs : transfert de passif entre joueurs (avec sacrifice du joueur d’origine)

: transfert de passif entre joueurs (avec sacrifice du joueur d’origine) Filtres de tri : meilleure gestion de l’inventaire (joueurs et techniques)

: meilleure gestion de l’inventaire (joueurs et techniques) Échange de fèves : conversion d’un type de fève en un autre

D’autres captures d’écran suggèrent des ajouts supplémentaires, mais sans précisions pour l’instant. Une chose est sûre : Victory Road continue de s’étoffer sans coût supplémentaire pour les joueurs.