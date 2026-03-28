Les informations tarifaires de Pokémon Champions ont été confirmées en dollars américains (USD). Ces nouveaux détails permettent de mieux comprendre la stratégie économique du jeu, avec plusieurs formules proposées aux joueurs selon leur niveau d’engagement.

Entre le Starter Pack, le Battle Pass gratuit, le Premium Battle Pass et l’abonnement 12 mois, Pokémon Champions mise sur une offre à plusieurs niveaux, allant d’un accès sans frais à des contenus réservés aux joueurs les plus investis.

Prix du Starter Pack dans Pokémon Champions

Le Starter Pack de Pokémon Champions est affiché au prix de 9,99 $. Cette offre peut être achetée à tout moment, ce qui la rend accessible aussi bien aux nouveaux joueurs qu’à ceux qui souhaitent améliorer leur expérience plus tard.

Contenu du Starter Pack à 9,99 $

Le Starter Pack inclut plusieurs bonus :

augmentation de l’espace de la Box, de 30 à 80

musique exclusive Battle! Trainer from LGPE

50 Training Tickets

30 Quick Tickets

Le Starter Pack vaut-il le coup ?

Pour les joueurs qui veulent plus d’espace de stockage et quelques ressources supplémentaires dès le départ, ce pack peut représenter une option intéressante. L’augmentation de la capacité de la Box est sans doute l’un des avantages les plus attractifs de cette formule.

Battle Pass gratuit ?

Pokémon Champions proposera également un Battle Pass gratuit, disponible pour 0 $. Cette formule permettra aux joueurs d’obtenir des récompenses en fin de saison.

Comment obtenir les récompenses du Battle Pass gratuit ?

Les récompenses seront débloquées en accumulant des Season Points dans le mode Ranked Battle.

Ce système permet donc aux joueurs free-to-play de progresser dans le contenu saisonnier sans avoir à payer, tout en gardant une incitation à jouer régulièrement en compétitif.

Premium Battle Pass Pokémon Champions

Le Premium Battle Pass de Pokémon Champions coûtera 6,99 $. Cette formule payante vise les joueurs souhaitant obtenir davantage de récompenses au cours de la saison.

Le Premium Battle Pass permet de débloquer :

des récompenses supplémentaires via le Battle Pass

des objets ou contenus qui devraient sinon être achetés dans la boutique

des vêtements exclusifs

Cette formule peut intéresser les joueurs qui veulent rentabiliser leur progression saisonnière et débloquer plus facilement certains contenus additionnels, notamment cosmétiques.

Abonnement 12 mois Pokémon Champions : prix officiel et avantages

L’abonnement 12 mois de Pokémon Champions est proposé au prix de 49,99 $. Il s’agit de l’offre la plus complète confirmée à ce jour.

L’abonnement permet de :

stocker davantage de Pokémon dans la Box

utiliser plus de Battle Teams en même temps

en même temps débloquer des missions exclusives

accéder à des battle songs exclusives

Cette formule semble surtout pensée pour les joueurs réguliers, voire compétitifs, qui souhaitent profiter d’un confort de jeu supérieur ainsi que d’avantages réservés aux membres.