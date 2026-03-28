La vague de rumeurs concernant les plans de Nintendo pour 2026 se poursuit. Après les informations faisant état d’un nouveau Star Fox, d’un remake d’Ocarina of Time et d’un Mario 3D repoussé à 2027, c’est au tour de la franchise Metroid d’être au cœur de nouvelles spéculations. Selon un leaker répondant au nom de malo932 sur YouTube, MercurySteam serait actuellement en développement sur deux projets Metroid distincts : un remake de Super Metroid et un sixième épisode inédit de la série 2D.

Le remake de Super Metroid adopterait un style pixel art et serait prévu pour 2026. En parallèle, MercurySteam travaillerait sur un tout nouveau Metroid qui ferait suite à Metroid Dread. malo932 avait partagé ces informations sur YouTube, dans les commentaires d’une vidéo du canal Nintendo Forecast, un jour avant que NateTheHate — insider Nintendo à l’origine des récentes rumeurs sur Star Fox et Ocarina of Time — ne reprenne et diffuse des informations identiques sur plusieurs des points évoqués. Ce recoupement entre les deux sources confère une certaine crédibilité aux rumeurs Metroid, même si ni Nintendo ni MercurySteam n’ont confirmé ou même suggéré quoi que ce soit à ce sujet.

MercurySteam est un studio espagnol étroitement lié à la franchise depuis Metroid: Samus Returns sur Nintendo 3DS en 2017, cocréé avec Nintendo. La collaboration s’est poursuivie avec Metroid Dread sur Nintendo Switch en 2021, un titre dont Nintendo avait souligné que le partenariat avec MercurySteam avait contribué à affiner les mouvements et actions fondamentaux de Samus. Le studio est ainsi devenu une pièce centrale de la phase contemporaine des Metroid 2D.

Super Metroid est un jeu d’action-aventure 2D mettant en scène Samus Aran, sorti sur Super Nintendo en mars 1994 au Japon et en juillet 1994 en Europe. Il est notamment reconnu pour sa combinaison d’exploration non linéaire, d’ambiance marquante et de progression basée sur l’acquisition de compétences. Il est depuis disponible via le catalogue Super Nintendo Entertainment System – Nintendo Classics du Nintendo Switch Online.

Ces informations restent à ce stade de pures rumeurs, dans l’attente d’une éventuelle confirmation officielle.