Sans annonce officielle de la part de Saber Interactive, une version Nintendo Switch 2 de SnowRunner est apparue chez des revendeurs en ligne comme Amazon. La pochette du jeu visible dans les listings indique qu’il s’agira d’une sortie en Game-Key Card. Aucune date de sortie, aucun tarif et aucun détail sur le contenu ne sont disponibles pour l’heure.

SnowRunner avait déjà été porté sur Nintendo Switch en 2021. Des améliorations techniques sont attendues pour cette nouvelle version, notamment en termes de fréquence d’images et de résolution, mais rien n’a été confirmé officiellement.

Le jeu place le joueur aux commandes de puissants véhicules dans des environnements ouverts extrêmes, propulsés par un moteur de simulation de terrain avancé. Quarante véhicules de marques telles que Ford, Chevrolet et Freightliner sont disponibles à débloquer, améliorer et personnaliser, avec des accessoires comme un snorkel d’échappement pour les passages en eaux profondes ou des chaînes pour affronter la neige. Le jeu propose des dizaines de missions dans un monde interconnecté, à travers la boue, les eaux torrentielles, la neige et les lacs gelés. Un mode coopératif jusqu’à quatre joueurs est également de la partie.