Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- South of Midnight Weaver’s Edition – 48.7GB
- Darwin’s Paradox – 6.8GB
- Goat Simulator 3 – 6.8GB
- Super Meat Boy 3D – 4.6GB
Switch
- Homura: The Crimson Warriors – 6.2GB
- Owlen and Whispering Woods – 3.9GB
- Rogolf – 1.2GB
- Not Human Nightmare – 1.2GB
- Morkull Ascend to the Gods – 1.0GB
- NubiaPhobia – 1000MB
- Dangerous Superheroes After Dark: Heroes Behind the Mask – 1000MB
- Dangerous Superheroes After Dark: Heroines Behind the Mask – 1000MB
- Hotel Renovator Simulator – 1000MB
- Cozy Bay Hike – 750MB
- Game With Balls – 600MB
- Manafinder – 549MB
- Cat-up – 506MB
- Pulmo – 500MB
- European Truck Simulator – 425MB
- Duck Battle Royale – 420MB
- Stunt Race – 413MB
- Meow Moments: Celebrating Myth & Machine – 350MB
- Hearthstorm – 339MB
- Extreme Garage: Offroad – 272MB
- Button Prison – 268MB
- Japanese Basics Hiragana Fill-in Quiz – 267MB
- Sprunki Hell Towers – 250MB
- Vectored – 210MB
- Spy Guy Europe – 207MB
- Magic Exposure 2 – 185MB
- MotionRec – 169MB
- Panda Keeper – 72MB
- Living Dead House – 60MB
- Fit and Fry: Mise En Place – 58MB
- Eggconsole C-So MSX – 38MB
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