Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Switch 2

South of Midnight Weaver’s Edition – 48.7GB

Darwin’s Paradox – 6.8GB

Goat Simulator 3 – 6.8GB

Super Meat Boy 3D – 4.6GB

Switch