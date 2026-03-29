C’est la fin de route pour The Elder Scrolls: Blades. Bethesda a confirmé que son spin-off free-to-play cessera définitivement de fonctionner le 30 juin 2026, mettant un terme à plusieurs années d’exploitation pour ce projet d’abord lancé sur mobiles avant de rejoindre la Nintendo Switch. L’information a été relayée via un message affiché directement en jeu, mais aussi sur le Nintendo eShop, ce qui ne laisse plus de place au doute sur le calendrier de fermeture.

Présenté à l’E3 2018 par Todd Howard pendant la conférence Bethesda, The Elder Scrolls: Blades devait incarner une nouvelle manière d’explorer l’univers de Tamriel sur des formats plus courts et plus adaptés au jeu nomade. Le titre avait d’abord été déployé en accès anticipé sur iOS et Android le 27 mars 2019, avant d’arriver dans sa version complète sur mobile et Switch en mai 2020. À l’époque, Bethesda mettait en avant une relecture du dungeon crawler, pensée pour les sessions rapides, avec un système de combat plus direct, de la personnalisation de personnage, un mode arène et une composante de reconstruction de ville.

Même s’il n’a jamais bénéficié du prestige des épisodes principaux de la série, Blades occupait une place à part dans l’écosystème The Elder Scrolls. Le joueur y incarnait un ancien membre des Lames, de retour dans une cité ravagée après la guerre, avec pour objectif de la rebâtir tout en s’enfonçant dans des donjons et en affrontant divers ennemis. Sur le papier, la formule avait de quoi intriguer, surtout pour les fans désireux de patienter entre deux grandes sorties estampillées Bethesda. Dans les faits, le jeu a connu un accueil plus mitigé, en partie à cause de son modèle économique et d’un contenu qui a fini par donner le sentiment de tourner en rond.

La fermeture des serveurs n’est donc pas totalement surprenante. The Elder Scrolls: Blades n’avait plus réellement occupé le devant de la scène depuis un bon moment, et les mises à jour majeures s’étaient faites rares. Comme souvent dans ce genre de situation, Bethesda accompagne toutefois la fin de service d’un dernier geste à destination des joueurs encore présents. Jusqu’au 30 juin 2026, les objets de la boutique peuvent être achetés pour 1 Gem ou 1 Sigil, tandis qu’un pack de monnaie virtuelle est offert pour permettre à chacun de profiter plus librement du contenu restant. En clair, l’éditeur ouvre largement les vannes avant l’extinction définitive.

Cette phase de fin de vie donne au jeu une toute autre saveur. Les habituels points de friction liés aux microtransactions s’effacent en grande partie, ce qui rend l’expérience plus souple pour celles et ceux qui voudraient découvrir ou redécouvrir ce spin-off sans se heurter à sa structure free-to-play. Pour les curieux, cela représente sans doute la meilleure fenêtre possible pour voir ce que Blades avait à proposer, que ce soit pour son ambiance, ses mécaniques ou simplement pour compléter sa culture autour de la licence.

Un autre point rend cette fermeture un peu plus marquante qu’elle n’en a l’air : The Elder Scrolls: Blades ne dispose pas de mode hors ligne. Autrement dit, lorsque les serveurs seront coupés, le jeu deviendra intégralement injouable. Ce ne sera pas seulement la fin d’un suivi ou d’un service, mais bien la disparition pure et simple d’un morceau de l’univers The Elder Scrolls. À une époque où la conservation du jeu vidéo devient un sujet de plus en plus discuté, ce type d’arrêt rappelle à quel point les productions pensées autour d’une connexion permanente restent fragiles.

Selon plusieurs signaux relayés autour du dossier, le titre aurait déjà commencé à disparaître de certaines vitrines numériques, avec un statut d’indisponibilité relevé sur des stores comme le Nintendo eShop et les boutiques d’applications mobiles. Si cela se confirme à grande échelle, les nouveaux joueurs risquent même de ne plus avoir la possibilité de télécharger le jeu avant sa fermeture, ce qui réduirait encore davantage la fenêtre de rattrapage.

La disparition de The Elder Scrolls: Blades intervient dans une période étrange pour la licence. D’un côté, The Elder Scrolls Online continue d’exister comme point d’ancrage majeur pour les amateurs de Tamriel. De l’autre, The Elder Scrolls 6 reste encore très lointain dans la communication de Bethesda. Entre ces deux pôles, Blades représentait une porte d’entrée secondaire, imparfaite mais accessible, pour continuer à fréquenter cet univers. Sa fermeture ne bouleversera sans doute pas le paysage vidéoludique, mais elle retire malgré tout une pièce supplémentaire d’un catalogue déjà marqué par la disparition progressive de certains spin-offs.

Au final, The Elder Scrolls: Blades n’aura jamais vraiment réussi à s’imposer comme un incontournable de la franchise, mais son arrêt actera la fin d’une tentative assez révélatrice de son époque : celle d’un grand nom du RPG solo venu tester le terrain du mobile, du free-to-play et du jeu-service. Pour les fans les plus attachés à l’univers de Bethesda, il reste encore quelques mois pour lancer une dernière partie avant que cette parenthèse ne se referme pour de bon.