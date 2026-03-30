Aliens: Fireteam Elite vient d’être retiré de l’eShop Nintendo Switch. Le jeu de tir coopératif de Cold Iron Studios, disponible uniquement en version cloud sur la console de Nintendo, n’est désormais plus accessible à l’achat sur la plateforme. Ceux qui n’avaient pas encore franchi le pas n’ont donc aucune autre option sur Switch, et contrairement à un jeu en édition physique, il n’existe aucun recours en magasin puisque la version Switch était exclusivement dématérialisée via le cloud.

Pour les joueurs ayant déjà acquis le titre, un message officiel les accueille désormais au lancement : « Merci de jouer à notre jeu. Nous apprécions sincèrement votre soutien. Le jeu sera accessible jusqu’au 5 août 2026, 23h59 JST. Après cette date, vous ne pourrez plus accéder au jeu. Nous nous excusons auprès de nos clients fidèles pour tout inconvénient que cela pourrait causer, et nous apprécions votre compréhension. Nous espérons que vous continuerez à apprécier nos autres titres. » Le retrait de la vente et la fermeture des serveurs au 5 août 2026 signifient que le jeu deviendra totalement inaccessible sur Switch passé cette échéance.

Ce dénouement n’est pas totalement surprenant. Depuis son lancement sur Nintendo Switch en 2023, la version cloud d’Aliens: Fireteam Elite a été régulièrement pointée du doigt par les utilisateurs pour ses importants problèmes de latence. Un constat logique : le cloud gaming se marie particulièrement mal avec un jeu dont le cœur est le multijoueur en ligne coopératif. Moins de deux ans après sa sortie sur la console, le titre a donc été retiré de l’eShop sans cérémonie.

Aliens: Fireteam Elite est un jeu de tir coopératif à la troisième personne se déroulant dans l’univers d’Alien. Accompagné de deux autres joueurs ou de l’intelligence artificielle, le joueur s’attaque à quatre campagnes pour explorer les mystères d’une nouvelle planète, LV-895, et découvrir ce qui se cache sous ses ruines et ses grottes. Le jeu met en avant une personnalisation poussée du Marine : sept classes uniques sont disponibles, chacune dotée de deux compétences de combat distinctes et d’autres bonus à débloquer. Plus de 130 compétences peuvent être combinées, et l’armement — du magnum à la mitraillette en passant par le lance-roquette — se voit amélioré à mesure de son utilisation. Sur le terrain, les joueurs font face à des hordes de Xénomorphes aux profils variés, dont des Rôdeurs et des Cracheurs, et doivent adopter des positions défensives adaptées pour garantir la survie de leur escouade.

La version Switch bénéficiait du cross-play avec toutes les autres plateformes : PC, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 et PlayStation 5. Elle était proposée en deux éditions : l’édition standard à 29,99 € et l’édition Ultimate à 59,99 €, cette dernière incluant le jeu de base, l’extension téléchargeable Pathogen, l’Endeavor Pass et l’Endeavor Veteran Pack. Aucune de ces deux éditions n’est désormais disponible à l’achat sur l’eShop.

Aucune annonce n’a été faite concernant un éventuel portage d’Aliens: Fireteam Elite sur Nintendo Switch 2. Pourtant, le précédent existe : d’autres titres initialement sortis en version cloud sur Switch ont depuis reçu un portage natif sur la nouvelle console de Nintendo, à l’image des jeux de la franchise Hitman ou de certains opus récents de Resident Evil. Pour l’heure, le jeu continue d’être supporté sur les autres plateformes.