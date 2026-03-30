The Pokémon Company International propose une nouvelle extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC) : Méga-Évolution – Équilibre Parfait, disponible dès aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

Méga-Évolution – Équilibre Parfait du JCC Pokémon introduit davantage de nouveaux Pokémon-ex Méga-Évolution découverts dans le jeu vidéo Légendes Pokémon : Z-A. ​ Les fans auront la chance de découvrir Méga-Zygarde-ex, un Pokémon légendaire incarnant la puissance, ainsi que Méga-Staross-ex, Méga-Mélodelfe-ex et Méga-Airmure-ex. ​

Ces puissants Pokémon-ex Méga-Évolution ont des PV élevés, infligent de gros dégâts et apportent de nouvelles stratégies dans le JCC Pokémon. Cependant, l’adversaire récupère trois cartes Récompense lorsqu’ils sont mis K.O.

Dès aujourd’hui, vous pouvez découvrir et collectionner les cartes de l’extension Méga-Évolution – Équilibre Parfait avec les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et diverses collections disponibles dans les magasins participants du monde entier.

De plus, l’extension Méga-Évolution – Équilibre Parfait est maintenant disponible en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows. Vous pouvez collectionner de nouveaux Pokémon-ex Méga-Évolution et combattre à leurs côtés, et à la connexion, le Passe de combat Méga-Évolution – Équilibre Parfait vous récompensera d’un nouveau deck mettant en vedette Méga-Zygarde-ex. Un deck supplémentaire centré sur Méga-Archéduc-ex peut être déverrouillé en continuant à jouer.1

Pour plus d’informations sur le JCC Pokémon et les nouveaux Pokémon-ex Méga-Évolution, rendez-vous sur Pokemon.fr/JCC.