Le développeur aNCHOR vient d’annoncer que les versions standalone des quatre épisodes de Muv-Luv Unlimited: The Day After seront disponibles sur Nintendo Switch via le Nintendo eShop à partir du 16 avril. Chaque épisode sera vendu séparément, mais un bundle regroupant l’intégralité des quatre épisodes sera également proposé. Jusqu’à présent, la version Switch de ces titres était exclusivement réservée aux acheteurs du Muv-Luv 20th Odyssey Box, qui les incluait en tant que titres bonus spéciaux. Le jeu est par ailleurs déjà disponible sur PC.

Muv-Luv Unlimited: The Day After prend directement la suite de Muv-Luv Unlimited. La saga se déroule dans un futur dystopique où, depuis 1973, une espèce extraterrestre connue sous le nom de BETA a envahi la Terre. En réponse à leurs effectifs apparemment illimités et à leur résistance aux tactiques conventionnelles, l’humanité a développé des machines bipèdes pilotées appelées Tactical Surface Fighters — un système d’armes conçu dans le seul but de contrer la menace alien. Mais les TSF n’ont pas suffi, et l’humanité s’est retrouvée piégée dans une guerre sans fin pendant des décennies, progressivement conduite au bord de l’extinction. En février 2004, la manœuvre désespérée du Professeur Kouzuki a échoué et l’Alternative IV n’est plus. Le sort de l’humanité repose alors sur le succès de l’Opération Babylon — une détonation massive et simultanée des mystérieuses « G-Bombs » au-dessus de chaque ruche BETA sur Terre. Ce qui semblait être l’heure de la victoire finale se transforme en défaite colossale : les envahisseurs aliens sont apparemment détruits, mais l’Europe et l’Asie disparaissent sous les flots, et une grande partie des terres émergées restantes se transforme en déserts de sel impropres à la vie humaine. C’est dans ce monde dévasté que se déroule la saga en quatre épisodes.

L’épisode 00 ouvre la saga en suivant le Lieutenant Will Collins, stationné à bord du TSF Carrier USS John F. Kennedy, bloqué en plein Pacifique Sud avec un équipage au bord du gouffre — vivres qui s’amenuisent, communications coupées et moral en chute libre. Au cours d’une mission de reconnaissance dans les plaines de sel environnantes, Collins tombe sur une survivante, le Lieutenant Lilia Kjellberg. Cette rencontre, qui semblait être une aubaine, devient rapidement source de tension : les deux pilotes de surface se retrouvent en opposition frontale sur des convictions fondamentales, et leur rivalité pourrait bien précipiter la chute du JFK.

L’épisode 01 déplace le récit à Seattle, l’un des derniers bastions de l’humanité, où le Lieutenant Tatsunami Hibiki parvient à rejoindre la ville après un périple éprouvant à travers les étendues dévastées de l’Amérique du Nord. Réfugié japonais dans une société meurtrie par la famine, la discrimination et les tensions civiles, Hibiki se voit confier pour la première fois de sa carrière des responsabilités de commandement significatives. Face à un monde qu’il peine à comprendre et à une menace BETA toujours présente, il doit trouver le moyen de maintenir la paix et de défendre ce qui subsiste du Japon.

L’épisode 02 reprend là où le précédent s’arrête. Hibiki, désormais salué comme le héros de Seattle — un titre qu’il juge immérité — fait face à un nouveau défi : l’arrivée imminente du Shogun à Seattle, accompagné d’une usine de production alimentaire synthétique susceptible de résoudre définitivement la crise alimentaire qui ronge le Japon. Mais dans l’ombre, des ennemis invisibles guettent le moment opportun pour frapper et anéantir tout espoir d’avenir pacifique.

L’épisode 03 pousse les enjeux à leur paroxysme. Alors qu’une conférence de paix est organisée à Seattle après qu’Hibiki a réussi l’impossible en obtenant une trêve entre nations humaines au bord de la guerre, la France — désormais repliée au Canada et ravagée par la famine — complote dans l’ombre contre le Japon et les États-Unis. En possession de l’arsenal nucléaire mondial restant, elle est prête à imposer la paix par la force selon ses propres conditions. Et comme si cela ne suffisait pas, les BETA ont établi une ruche dans l’hémisphère occidental, dont la croissance s’accélère à une vitesse terrifiante. Confronté à des menaces humaines et extraterrestres simultanées, Hibiki doit parvenir à unir le monde pour un ultime effort contre l’ennemi commun.