Toby Fox, créateur d’Undertale et de Deltarune, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer pourquoi ses jeux ne sont disponibles qu’en anglais et en japonais, sans traductions officielles dans d’autres langues. La déclaration fait suite à des frustrations exprimées par des fans latino-américains, après que Fox a évoqué la sortie japonaise du jeu Off, mettant en lumière l’absence persistante de localisations pour ses propres titres.

Fox a initialement sorti Undertale en anglais, avant de collaborer avec Keiko Fuchicho et l’éditeur 8-4 pour produire une version japonaise. Le même schéma s’est reproduit avec Deltarune. Pour toutes les autres langues — espagnol, portugais brésilien, chinois, coréen, russe, français, allemand, italien et bien d’autres — il n’existe à ce jour aucune traduction officielle, et Fox indique qu’il n’y a pas de plans en ce sens pour le moment.

Les raisons diffèrent selon les deux jeux. Concernant Undertale, Fox explique que toute version officielle doit correspondre à sa vision artistique. La traduction japonaise a été possible parce qu’il maîtrise lui-même la langue, ce qui lui a permis de travailler en étroite collaboration avec son traducteur et de valider le texte dans ses moindres détails. Il n’exclut pas des traductions officielles dans d’autres langues si les conditions adéquates pouvaient être réunies, et reconnaît avoir exploré diverses options avec 8-4 sans que cela n’aboutisse à ce jour. Pour Deltarune, la situation est différente : intégrer d’autres langues pendant le développement n’est tout simplement pas envisageable, car cela retarderait la sortie du jeu.

Fox tient par ailleurs à saluer l’existence des traductions non officielles disponibles sur PC. Considérant qu’il ne comprend pas les autres langues, il estime que laisser les fans interpréter librement le jeu, sans la contrainte de correspondre à une version « officiellement » parfaite, est d’une aide précieuse. Il conclut en s’adressant directement à sa communauté internationale, affirmant ne vouloir laisser personne de côté et s’excusant si son silence a pu donner l’impression qu’il ignorait certains de ses fans.