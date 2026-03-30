La collaboration entre Turtle Beach et Mario se poursuit avec le lancement de NOUVEAUX accessoires !

Pour commencer, et juste avant la sortie du film Super Mario Galaxy le 1er avril, la fascinante Rosalina (clin d’œil à Brie Larson !) et les personnages malveillants Koopa Troopas rejoignent la grande famille d’accessoires Nintendo Switch™ 2 de Turtle Beach.

Ces deux nouvelles manettes proposent de prendre le contrôle de la galaxie ! Les Rematch sans fil RGB Rosalina et Koopa Troop sont des manettes officielles pour Nintendo Switch 2, qui fonctionnent également sur Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch – OLED.

Dotées de modes RGB dynamiques avec les designs emblématiques de Super Mario™, elle offrent une expérience de jeu immersive grâce à des commandes de mouvements intégrées, des sticks analogiques TMR haut de gamme pour une précision parfaite, et deux boutons arrières programmables pour une réactivité optimale. Leur portée sans fil est de 9 mètres et leur batterie rechargeable offre jusqu’à 40 heures d’autonomie.

Riches en fonctionnalités premium, en options de personnalisation, en effets RGB flamboyants et dotées d’une forme ergonomique, ces manettes stylées et précises sont parfaites pour les jeux de nouvelle génération.

L’étui de transport pour la Nintendo Switch 2 PlayTrek™ Koopa Troop est robuste et fun afin d’emmener sa console partout l’esprit tranquille.

Cette édition Koopa Troop se distingue par un design audacieux phosphorescent qui illumine les sbires emblématiques de Bowser.

Afin de transporter la Switch 2 en toute confiance, cet étui durable est doté d’une coque rigide moulée en EVA et d’un extérieur en similicuir PU pour une protection renforcée.

À l’intérieur, un rabat rembourré protège l’écran et sert de rangement pour les cartes de jeu, alors qu’une pochette en filet permet de ranger les accessoires de manière organisée. Cet étui sous licence officielle Nintendo Switch 2 est aussi compatible avec la Nintendo Switch et les modèles Nintendo Switch – OLED.

Ces trois nouveaux accessoires sont disponibles en précommande sur turtlebeach.com et auprès des revendeurs participants.

Le prix de vente conseillé des manettes est de 64,99 €. Elles seront commercialisées dès le 4 mai.

Le prix de vente conseillé de l’étui de transport est de 24,99 €. Il sera commercialisé dès le 14 juin.

Les accessoires officiels Nintendo Switch de Turtle Beach 2 déjà disponibles :