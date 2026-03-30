Un leaker en manque de reconnaissance annonce un bundle pour accompagner le supposé remake d’Ocarina of Time.

Shpeshal Nick, leaker au bilan reconnu mais régulièrement contesté dans la communauté, affirme que Nintendo prépare une Nintendo Switch 2 en édition limitée à thème Zelda. Dans un tweet depuis supprimé, il écrivait : « En complément de ce qui précède, d’après ce que l’on m’a dit, nous allons avoir une Nintendo Switch 2 en édition limitée à thème Zelda. » Il précise toutefois ne pas savoir si le jeu sera inclus dans le bundle.

Cette annonce vient en réaction directe aux révélations de NateTheHate, insider réputé pour sa rigueur. Selon ce dernier, un remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sortirait sur Nintendo Switch 2 dans la seconde moitié de l’année, et un nouveau jeu Star Fox de style classique est attendu pour l’été. Shpeshal Nick a ajouté que le remake dispose d’un budget conséquent, ce qui laisse entendre qu’il ne s’agirait pas d’un simple remaster à textures améliorées, mais d’une reconstruction complète du jeu, comparable à ce que Bluepoint a réalisé avec Demon’s Souls ou Shadow of the Colossus.

Cette console en édition limitée serait la première du genre pour la génération Switch 2. Nintendo a une longue tradition de hardware thématisé autour de ses licences phares — la franchise Zelda en ayant particulièrement bénéficié par le passé, avec notamment des Nintendo 3DS et des Nintendo Switch ornées des motifs de Breath of the Wild ou de Tears of the Kingdom. La franchise dispose d’une histoire solide en matière de consoles limitées, et Ocarina of Time, sorti en 1998, est universellement reconnu comme l’un des titres les plus influents de l’histoire du jeu vidéo, ayant contribué à définir la structure des jeux d’aventure en 3D.

Nintendo n’a confirmé aucun de ces éléments. Si ces informations s’avèrent exactes, le remake pourrait être officiellement annoncé lors du Nintendo Direct de juin, selon les spéculations en cours. Certaines sources proches de Gamereactor évoquent également une possible édition limitée Switch 2 autour de Pokémon Wind and Waves en 2027, ce qui suggère que Nintendo envisagerait d’adopter un rythme régulier de hardware thématisé pour soutenir ses grandes sorties.

Kit Ellis, ancien responsable du marketing de Nintendo pendant treize ans, a réagi publiquement aux fuites de NateTheHate concernant le remake d’Ocarina of Time et le nouveau Star Fox. Sans mâcher ses mots, il affirme que Nintendo est « absolument furieux » face à l’ampleur de ces révélations, et que la firme de Kyoto fait face en ce moment à un problème majeur de fuites en interne. Ellis souligne que Nintendo « repose sur l’élément de surprise » comme levier commercial central — une philosophie que ces divulgations massives viennent directement percuter. Il va plus loin en estimant que la portée de ces fuites pourrait avoir un impact concret sur le cours de l’action Nintendo en bourse. Une prise de position rare de la part d’un ancien cadre de la maison, qui témoigne de la gravité avec laquelle ce type de situation est perçu en interne.

En attendant une communication officielle, il convient de traiter l’ensemble de ces rumeurs avec prudence. La conjonction d’un leaker au bilan inégal pour le hardware et d’un insider plus fiable pour le software constitue un signal intéressant, mais pas suffisant pour tenir ces informations pour acquises.