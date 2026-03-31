La semaine est généreuse en contenu vidéo pour les amateurs de RPG. Trois trailers viennent de débarquer, couvrant des univers et des ambitions très différents — de l’annonce d’un nouveau partenariat éditorial à des accolades bien méritées pour deux titres déjà disponibles.

Deck13 Spotlight et le studio Datadyne ont dévoilé un nouveau trailer pour Forge of the Fae, un RPG à système de combat au tour par tour se déroulant dans un monde inspiré de l’Irlande du XIXe siècle. Le jeu plonge les joueurs dans un conflit entre humains et créatures féeriques, sur fond d’un pouvoir ancien qui s’éveille. L’héroïne, Fiora, est une jeune inventrice dont le parcours navigue entre mystère complexe et quête identitaire, avec des décisions qui influencent directement l’issue de l’histoire. Le système de combat puise son inspiration dans les grands JRPG classiques et s’articule autour de deux mécaniques centrales : l’ARC Crystal System et l’Adrenaline, qui offrent des sorts et des capacités personnalisables. Des puzzles disséminés dans le monde viennent compléter l’expérience en récompensant l’exploration d’objets puissants et de lore caché. Michael Hoss, Head of Product chez Deck13 Spotlight, se montre enthousiaste : selon lui, le jeu est « incroyablement bien conçu même à ce stade précoce » et actionne « tous les bons leviers ». David Schooley de Datadyne confirme de son côté que l’éditeur « comprend parfaitement la vision du jeu » et maîtrise le marché JRPG.

Trails in the Sky 1st Chapter, sorti sur Switch et Switch 2 le 19 septembre 2025, a droit à un trailer d’accolades qui rappelle à ceux qui seraient passés à côté de la sortie ce qu’ils ont manqué. Ce premier chapitre du célèbre RPG fait ses débuts sur consoles modernes en 3D complète, avec de nouvelles localisations, des visuels améliorés et des mécaniques de gameplay affinées. La série Trails est un drame chorale à la construction du monde minutieuse et aux personnages singuliers, dont l’histoire se déroule à la manière d’un feuilleton télévisé au long cours. Acclamée aussi bien au Japon qu’à l’international, la franchise a dépassé les huit millions d’unités vendues — un chiffre qui témoigne de la profondeur et de la fidélité de sa communauté.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection vient lui aussi de faire son entrée sur Nintendo Switch 2, et Capcom en profite pour publier son propre trailer d’accolades, à destination de ceux qui auraient résisté à la démo disponible avant le lancement. Dans ce nouvel épisode de la série dérivée, les joueurs incarnent un Rider et partent élever et nouer des liens avec des Monsties, ces créatures iconiques de l’univers Monster Hunter. Le récit se déploie deux siècles après une guerre ayant divisé deux royaumes, lorsque des jumeaux Rathalos éclosent de manière inattendue depuis un seul et même œuf, déclenchant une histoire de terres interdites et de destins contrariés. Le système de combat au tour par tour, stratégique, met les Riders et leurs Monsties côte à côte dans les affrontements. L’ensemble est porté par une direction artistique en 3D stylisée qui donne vie à l’univers de la série dans ce qui s’annonce comme son épisode le plus ambitieux à ce jour.