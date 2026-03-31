Pour bien commencer le mois, je vous propose notre sélection des jeux à suivre en avril 2026, sur Nintendo Switch et sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

La toute nouvelle franchise de Capcom : Pragmata. Une aventure d’action sur fond de science-fiction, avec une touche de hacking ! Nous sommes dans un futur proche. Hugh est accompagné de l’androïde Diana, et ils doivent coopérer pour se frayer un chemin dans une froide station lunaire de recherche.

Prenez part à des combats de Pokémon traditionnels aux mécaniques familières telle que les types de Pokémon, les talents et les capacités pour retrouver la richesse et la variété des stratégies de combat connues et appréciées des Dresseurs et Dresseuses. Pokémon Champions prend aussi en charge les combats multiplateformes entre Nintendo Switch et les appareils mobiles compatibles. Mesurez-vous à des adversaires du monde entier lors de combats classés ou amusez-vous sans pression dans les combats amicaux. Vous pouvez aussi organiser des combats privés pour jouer avec vos proches ! Pokémon Champions est aussi compatible avec Pokémon HOME, un service sur le cloud pour Nintendo Switch et appareils mobiles compatibles qui permet de faire équipe avec certains Pokémon des jeux de la série Pokémon et de Pokémon GO.

Réalisez des combos apocalyptiques et foncez à travers des donjons infestés de monstres ! Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard de Vampire Survivors est un jeu de cartes tour par tour avec des éléments roguelite. Maîtrisez le TURBOTURNTTM avec vos propres cartes. Dans un monde de ténèbres, une nouvelle aventure commence. Explorez des cartes, améliorez vos pouvoirs, tuez des monstres et trouvez des trésors. Par les créateurs de Vampire Survivors, triple lauréat inattendu des BAFTA, Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard Survivors transforme l’éternel frisson de Vampire Survivors en un jeu de cartes tour par tour hyper-déchaîné avec des éléments rogue-lite. Construisez des decks déjantés, explorez des donjons familiers sous un nouveau jour, et déclenchez des combos apocalyptiques. Prenez votre temps et soyez tactique, ou jouez aussi vite que vous le pouvez : le résultat est toujours précis, ce n’est pas pour rien qu’on a dit HYPER-déchainé. En quoi consiste ce jeu ? Un carnage crescendo en tour par tour : jouez vos cartes par ordre croissant de mana pour réaliser des combos. Chaque étape multiplie l’effet de la carte suivante. Utilisez les jokers pour prolonger la pile et jouez jusqu’à 10, 20, 30 cartes… Atteindrez-vous l’infini ? Choisissez votre rythme : prenez votre temps et soyez tactique, ou jouez aussi vite que vous le pouvez : le résultat est toujours précis, ce n’est pas pour rien que nous vous invitons à vous déchaîner ! Construction de deck : accumulez de l’expérience, passez au niveau supérieur pour obtenir de nouvelles cartes et ouvrez des coffres à coup de tête pour obtenir des gemmes de personnalisation et des bonus. Mais ne vous arrêtez pas là, faites évoluer vos armes et invoquez des survivants pour déclencher une cascade d’effets et bouleverser le jeu. Exploration : explorez des donjons à plusieurs étages regorgeant d’un élément très rare de Vampire Survivors : des murs fonctionnels. Vous y trouverez également toutes sortes de trésors et d’interactions uniques. Trouvez la pelle pour creuser jusqu’à l’étage suivant, qui se trouve très probablement dans les nuages ! Conseils pour débuter : Essayez différents explorateurs, chacun modifie votre deck.

Visitez le village après chaque expédition et n’oubliez pas d’acheter des bonus.

Jouez les cartes par ordre croissant de mana pour déclencher des combos.

Une aventure pleine d’action et de stratégie pour reconstruire un royaume ! Kingdom’s Return est un RPG d’action dans lequel vous partirez à l’aventure pour restaurer votre royaume déchu. Collectez des matériaux dans des niveaux d’aventure en 2D à défilement horizontal, puis utilisez-les dans la partie stratégie pour reconstruire votre royaume et renforcer vos personnages !

Dans ce RPG musical, joignez-vous à Cadence qui recrute des musiciens pour former un groupe et devenir une star. Disputez des combats inédits au tour par tour, où chaque affrontement est un numéro musical évolutif enchaînant des attaques qui mélangent les genres. Dans ce RPG au tour par tour mêlant numéros musicaux et combats intenses, joignez-vous à Cadence, une chanteuse pop qui cherche à devenir une star. Après avoir été éliminée d’un concours de chant, Cadence a compris que ses performances en solo ne suffisaient pas à convaincre le jury. En voyageant à travers le monde de Note via la ville rock de Durandis, la ville techno de Lumina et bien d’autres, elle forme son groupe en recrutant des musiciens aussi talentueux qu’éclectiques venus de pays lointains. Cependant, quelque chose se trame dans l’ombre… La Convergence harmonique sème le chaos dans les énergies musicales et des forces maléfiques œuvrent en catimini pour perturber les harmonies naturelles de ce monde. Même si ça ne fait pas partie de leur setlist, Cadence et ses amis doivent tout faire pour que la musique ait encore un avenir sur scène. Dans People of Note, disputez des combats inédits au tour par tour, où chaque affrontement est un numéro musical interactif et évolutif enchaînant des attaques rythmées en temps réel qui mélangent les genres ! Caractéristiques principales : Des cinématiques musicales complètes présentant toute une variété de styles musicaux joués par les personnages principaux.

Des combats intenses au tour par tour sous forme de numéros musicaux interactifs et dynamiques.

Des combats rythmés : attaquez en suivant le tempo de la musique pour infliger davantage de dégâts à vos adversaires.

Des affrontements dynamiques : comme la musique change en temps réel, vous devrez adapter vos attaques au style musical joué.

Mélangez les genres : combinez les styles musicaux uniques des membres de votre groupe pour infliger des attaques électrisantes.

Explorez le vaste monde de Note, où chaque style musical est représenté par un environnement et une culture réellement uniques.

Aventurez-vous dans des donjons hauts en couleur qui fourmillent d’énigmes et d’ennemis sans aucun sens du rythme.

Jouez comme vous l’entendez : vous n’aimez pas les énigmes ? Désactivez-les. Les combats au tour par tour, c’est pas votre truc ? Aucun problème. L’intégralité du contenu du jeu est entièrement personnalisable.

Bâtissez et gérez votre propre paradis du golf ! Affinez votre stratégie en concevant des parcours incroyables qui mettront au défi les golfeurs les plus exigeants et faites prospérer votre club en attirant des joueurs VIP, en embauchant du personnel et en organisant des tournois prestigieux !

The Gecko Gods est un puzzle platformer relaxant dans lequel un petit gecko explore une île mystérieuse avec pour mission de sauver son ami. Son gameplay unique et immersif vous permet d’escalader tout et n’importe quoi, de résoudre d’anciennes machineries et de vous frayer un chemin à travers les ruines d’une société effondrée… Et si vous avez faim en chemin, mangez des insectes. EXPLOREZ DES TEMPLES CACHÉS En plus d’explorer une île ouverte remplie de secrets et d’objets à collectionner, plongez dans d’anciennes tombes pour résoudre les énigmes qui s’y trouvent, comme seul un gecko capable de grimper aux murs peut le faire. DÉCOUVREZ UNE CIVILISATION PERDUE Avec une action fluide, une superbe bande-son originale et peu de combats, The Gecko Gods est une aventure atmosphérique dans les profondeurs d’une société oubliée. JOUEZ À VOTRE MANIÈRE Voulez-vous explorer de manière détendue ? Vous aimez les énigmes complexes à base de plateformes ? Vous aimez collectionner des objets ? Découvrez l’histoire de l’île et tout ce que celle-ci peut vous offrir, amusez-vous à explorer pendant des heures durant, ou suivez simplement le scénario du jeu.

Outbound est un jeu d’exploration en monde ouvert qui se déroule dans un futur proche et utopique. Vous commencez avec un camping-car vide, que vous pourrez ensuite transformer en la maison de vos rêves, seul ou avec vos amis. Construisez et explorez à votre rythme, récupérez des matériaux, fabriquez des objets et personnalisez votre véhicule à l’aide de pièces modulaires. Développez différentes technologies afin d’alimenter votre maison efficacement. Ajustez votre style de jeu pour vous adapter aux nouveaux paysages et aux conditions environnementales en constante évolution. Sources d’énergie Alimentez votre camping-car électrique avec de l’énergie solaire, éolienne ou hydraulique. Construisez Construisez votre base mobile à l’aide d’un système de construction modulaire. Personnalisez votre véhicule avec de la peinture, des décorations et des meubles pour concevoir votre intérieur. Artisanat Fabriquez des ateliers et des outils à l’aide des ressources fournies par Mère Nature. Développez des technologies de pointe et combinez-les pour créer de nouveaux matériaux. Cultivez Aménagez des jardins pour cultiver des plantes et des champignons aussi délicats que délicieux, puis cuisinez-les ou mangez-les crus pour subvenir à vos besoins. Jouez ensemble Explorez un monde ouvert haut en couleur rempli de biomes, de ressources et de secrets à découvrir avec vos amis. Jouez à Outbound seul ou avec jusqu’à 4 joueurs en co-op.

Dans Bandit Trap, les joueurs incarnent soit un bandit rusé, soit un trappeur intrépide. Un trappeur rusé affronte trois bandits, prêts à voler divers trésors dans la maison du trappeur. Le trappeur parviendra-t-il à déjouer les voleurs qui envahissent sa maison, ou les bandits réussiront-ils à s’échapper avec leurs trésors avant que le trappeur ne puisse les repousser ?

Une aventure charnière dans la saga Ys Cet épisode occupe une place particulière dans la chronologie de la série : il suit directement les événements de Ys X: Nordics et introduit des mécaniques de gameplay qui influenceront par la suite Ys VIII: Lacrimosa of DANA et les titres suivants. Les joueurs y retrouvent Adol Christin, amnésique, explorant les mystères de la région de Celceta accompagné de son allié Duren. La mission confiée au duo : cartographier la vaste et dangereuse forêt de Celceta, tout en cherchant à percer les secrets du passé d’Adol. Un gameplay mêlant exploration et combats dynamiques Le jeu repose sur un système de combats en équipe en temps réel, permettant d’alterner entre différents personnages et de varier les stratégies selon les ennemis rencontrés. L’exploration joue également un rôle central, avec une mécanique de cartographie progressive qui pousse le joueur à découvrir chaque recoin de ce monde sauvage. Enfin, la bande-son emblématique de Falcom est proposée dans deux versions : l’originale et une réinterprétation orchestrée pour cette édition Switch.

Ce classique mêlant jeu de tir et RPG fait un retour fracassant ! Jeu hybride unique de combats spatiaux à défilement horizontal et d’exploration planétaire en vue du dessus, Sigma Star Saga DX est un mélange des genres explosifs dans lequel vous incarnez Ian Recker, un pilote de la Fédération terrienne infiltré dans l’empire alien des Krills pour tenter une dernière fois de sauver l’humanité. Les loyautés sont divisées entre les humains et les Krills et vous devez explorer six planètes à l’aide d’une sélection toujours plus vaste d’outils et de capacités et prendre les commandes du cockpit pour affronter les forces ennemies dans des combats de style shoot’em up avec plus de 70 modules d’armes. Un pixel-art somptueux, des boss épiques et une intrigue pleine de rebondissements à plusieurs fins vous attendent. La nouvelle version DX ajoute de nombreuses modernisations au jeu d’origine de 2005, y compris une carte améliorée, un taux de rencontres aléatoires revu à la baisse, des points de sauvegarde plus fréquents ainsi que des corrections de bugs et des ajustements techniques pour plus de confort. Caractéristiques principales :

• Le classique de la console portable revient au bout de 20 ans !

• Exploration RPG en vue du dessus mêlée à des combats spatiaux bourrés d’action !

• Survivez en tant qu’agent double pour les humains et les Krills, et découvrez le secret des six planètes

• Des graphismes pixel-art époustouflants et une bande sonore magistrale

• Partez en exploration, équipé du scanner, de bottes de Krill, d’ailes et de bien d’autres outils

• Personnalisez votre vaisseau avec plus de 70 modules d’armement (Gun Data), offrant plus de 15 000 combinaisons possibles

• Une histoire à embranchements avec plusieurs fins

• La version DX définitive ajoute une carte améliorée, un taux de rencontres aléatoires revu à la baisse, un système d’EXP rééquilibré, des dialogues enrichis, des corrections de bugs et d’autres optimisations

OPUS: Prism Peak est un jeu d’aventure narratif dans lequel vous incarnez un photographe fatigué et qui, à l’automne de sa vie, se retrouve coincé en dehors de notre réalité. À l’aide d’un vieil appareil photo, vous explorerez un monde fantasmagorique et comprendrez ce qui le lie au vôtre. Découvrez tout ce que ce lieu a à cacher et trouvez le moyen de rentrer chez vous. Vous incarnez un photographe d’âge mûr fatigué prenant ses distances avec la vie citadine décevante pour retrouver la paix auprès de vos racines. Cependant, vous vous perdez dans un royaume montagneux fantasmagorique à la suite d’un accident. Là, vous croisez le chemin d’une jeune fille mystérieuse. Afin de faire la lumière sur ce monde étrange et rentrer chez vous, vous devrez rassembler uniquement à l’aide de votre vieil appareil photo des indices qui vous aideront à résoudre ces énigmes. La photographie dans OPUS: Prism Peak reflète l’attention avec laquelle le protagoniste observe le monde. Afin de capturer au travers de leur lentille les secrets de ce royaume, les joueurs devront se mettre à l’écoute de leur environnement et comprendre le véritable souhait de chaque esprit. Parmi les esprits que rencontreront les joueurs se trouve une jeune fille amnésique qui a l’impression diffuse qu’elle est là pour aider un adulte. Au cours de ce voyage, sa présence permettra au protagoniste d’appréhender le monde de sorte qu’il le perçoive plus clairement. Ce monde ne diffère pas tant que ça de la réalité, pourtant, il semble progressivement s’effacer. L’humanité a disparu depuis bien longtemps, laissant place dans ses vestiges à des esprits d’animaux. Ils croient que leur existence se maintient tant qu’ils capturent leurs moments clés.

Chaque niveau de Darwin’s Paradox! se déroule dans des environnements dynamiques, truffés de défis et de rencontres intrigantes. Explorez des décharges grouillantes de rats enragés ou les entrailles mécaniques d’une usine alimentaire en bord de mer : le jeu plonge les joueurs dans une aventure riche en rebondissements portée par une galerie de personnages hauts en couleur et un gameplay aussi original que cérébral.

Lancez-vous dans Goat Simulator 3, l’abêêêrante suite du Goat Simulator de 2014 qui vous propose de vous replonger dans la peau de Pilgor la chèvre. Plongez dans une aventure chaotique sur l’île de San Angora où vous pourrez lécher, cogner et fracasser tout un monde ouvert débordant de quêtes, de secrets et de PNJ à terroriser. On ne vous dira pas comment jouer (à part dans le tuto), on vous donne juste de quoi devenir la chèvre de vos rêves. Si vos rêves sont animés de plus d’une chèvre, bonne nouvelle ! Dans Goat Simulator 3 sur Nintendo Switch 2, vous pouvez jouer à deux en local ou en ligne pour explorer l’île à deux, créer du carnage ensemble et vous affronter dans les mini-jeux. Et ne vous inquiétez pas, il y a plein d’options de personnalisation pour accorder vos looks. Goat Simulator 3 est sorti en novembre 2022 et a depuis ajouté beaucoup de contenu saisonnier qui est entièrement inclus dans la version Nintendo Switch 2 ! CARACTÉRISTIQUES CLÉS : Incarnez une chèvre

Incarnez une chèvre… sur Nintendo Switch 2 !

Un de vos amis peut aussi incarner une chèvre et vous rejoindre en local ou en ligne

Personnalisation ! Vous donnez de l’importance à votre look ? Devenez une grande chèvre, une chèvre rayée et bien plus encore. Il y a des chèvres pour tous les goûts !

Habillez votre chèvre avec toutes sortes d’accessoires, comme du papier toilette, des services de thé, des jetpacks ou des feux d’artifice…

Assez d’événements, de collections, de mini-jeux et de secrets pour nourrir 30 millions de chèvres

Aux côtés du détective Jack Pepper, vivez une aventure rythmée par les armes à feu et le jazz dans SOURIS: Investigations, un jeu qui combine le charme d’une animation rétro dessinée à la main inspirée des cartoons des années 1930 avec l’adrénaline et l’action d’un jeu de tir à la première personne.

Les joueurs exploreront des lieux parmi les plus appréciés et emblématiques du monde des Winx, des couloirs du collège Alfea à la forêt enchantée, en passant par les falaises spectaculaires de la côte et les mystérieuses ruines désertiques de la Fontaine Rouge. Les joueurs peuvent passer librement d’une fée à l’autre, chacune dotée de pouvoirs magiques distinctifs, afin de vaincre leurs ennemis et de résoudre des énigmes de manière créative. Amusez-vous avec un ami dans un mode coopératif local à deux joueurs et affrontez ensemble des ennemis puissants. Alliant exploration, action et travail d’équipe, le jeu vidéo pour consoles Winx Club : La Magie est de Retour capture l’essence même de ce qui a fait du Winx Club un phénomène mondial. La série animée Winx Club : La Magie est de Retour connaît un succès international remarquable après le lancement des 13 premiers épisodes revisités en images de synthèse, diffusés sur les principales chaînes de télévision, notamment TF1 en France, CBBC et iPlayer au Royaume-Uni et RAI en Italie, ainsi qu’en streaming dans le monde entier sur Netflix, où il s’est rapidement hissé à la première place du classement des programmes pour enfants dans plus de 40 pays.

Créez des Mii uniques inspirés de vos proches, de vos idoles… ou sortis tout droit de votre imagination ! De leur apparence à leur personnalité en passant par leur petites manies et des éléments du visage uniques au jeu, ce ne sont pas les options de personnalisation qui manquent. Créez vous-même vos Mii de A à Z en peaufinant chaque détail, ou répondez à une série de questions simples avant d’admirer le résultat final. Aidez-les à découvrir ce qu’ils aiment, ce qu’ils détestent, à nouer des liens et assistez à leurs aventures quotidiennes les plus improbables. Lorsque vos Mii vivent leur vie, bien des surprises sont au programme ! Prenez soin de votre communauté Lorsque vous placez des Mii côte à côte, ils se mettent à discuter et font connaissance. Observez-les développer des amitiés parfois inattendues, se chamailler, tomber amoureux (ou se prendre des râteaux), et bien plus encore. Au fil des jours, vous apprendrez à connaître de mieux en mieux vos Mii et ce qui les fait vibrer. Proposez-leur de la nourriture, des vêtements, des cadeaux, et offrez-leur vos conseils lorsque quelque chose les tracasse. Vous pouvez même leur apprendre des mots ou des expressions qu’ils se mettront à utiliser ! Libérez votre créativité Modelez votre île et aménagez-la comme il vous plaît en y installant des maisons, des magasins, des restaurants et plus encore pour en faire un lieu où il fait bon vivre ! Et pour que vos Mii se sentent encore plus comme chez eux, personnalisez leurs chambres en fonction de leurs goûts, avec tout un choix d’intérieurs, de meubles, de papiers peints et de sols. Envie de donner forme à votre imagination ? Rendez-vous à l’atelier de création ! Vous pouvez y dessiner des façades de maison, des dalles pour le sol, ou encore des animaux, de la nourriture, des vêtements et bien plus encore ! Amusez-vous à créer toutes sortes de choses pour le plus grand bonheur de vos Mii !

Un shooter d’action à haute intensité, 90 % de plaisir arcade, 10 % de roguelite. • Dans ce futur, l’HOMME et INTERNET ont fusionné pour créer un nouvel être. Cet être a besoin de DOPAMINE toutes les 10 SECONDES, sinon il MEURT ! • DU PUR PLAISIR ARCADE ! Vous êtes MULLET MAD JACK, et vous devez éliminer des ennemis pour recharger vos 10 SECONDES DE VIE ! • Affrontez des niveaux conçus à la main, générés aléatoirement, remplis de nouveaux obstacles excitants à chaque chapitre ! • Mémorisez chaque salle et rivalisez pour obtenir les meilleurs temps ! • Construisez intelligemment votre personnage à chaque ÉTAGE, dans une NARRATION COMPLÈTE avec de petits éléments de roguelite. • Vainquez les mystérieux cerveaux derrière tout ça et vivez l’intrigue ultime d’un ANIME OLD SCHOOL !

Une nouvelle plongée dans les ténèbres par les créateurs de la série emblématique Amnesia. Un périple atroce à travers la désolation et le désespoir, qui explore les limites de la résilience humaine. Mode aventure disponible pour profiter de l’histoire et de l’aventure sans la partie horreur. Impossible de respirer. La créature est juste à côté. Son seul but : se nourrir de votre terreur. Vous êtes donc là, dans le noir, à essayer de contenir votre peur, à essayer de taire ce qui est en vous. « Je te connais. Je sais de quoi tu es capable. » Dans Amnesia: Rebirth, vous incarnez Tasi Trianon, qui se réveille au beau milieu du désert en Algérie. Plusieurs jours ont passé. D’où venez-vous ? Qu’avez-vous fait ? Où sont les autres ? Retracez vos pas et rassemblez les fragments de votre passé brisé. Voilà votre unique chance de survivre l’horreur implacable qui menace de vous dévorer. « Ne te laisse pas emporter par la colère, ne te laisse pas emporter par la peur. » Le temps joue contre vous. Mettez-vous à la place de Tasi et guidez-la dans sa terreur et sa douleur. Tandis que vous traversez un paysage désolé, vous devrez aussi affronter vos propres espoirs, peurs et amers regrets. Et vous devez malgré tout avancer, pas à pas, tout en sachant que si vous échouez, vous perdrez tout.

Vous êtes embauché comme testeur de niveau de mini-golf par la société française ROGOLF. La direction attendra de vous des résultats toujours plus exceptionnels… Grâce à l’aide du Contrebandier, trichez pour progresser dans ces étranges bureaux, ou vous finirez licencié ! Les bonus que vous achèterez vous donneront accès à des salles secrètes, des cartes permettant de contourner les règles et feront exploser votre score ! Besoin d’un jour de congé ? Essayez le mode multijoueur « Team Building » et jouez en local jusqu’à 4 joueurs.

Jouez solo ou avec votre compagnon de vie hétéro dans ce beat’em up de style arcade à défilement horizontal et aux graphismes dessinés à la main, consacré par Jay et Silent Bob en personne. Combattez à travers les rues et le centre commercial de View Askewniverse en incarnant Jay et Silent Bob. Déchaînez une panoplie ahurissante de combos irrévérencieux, de coups spéciaux, d’objets à collectionner et d’alliés à invoquer dans ce beat’em up absolument déjanté. Il va vous falloir exploiter jusqu’au dernier gramme de votre créativité de glandeur pour surmonter des hordes de petits voyous armés de leurs crosses de hockey, de démons du caca, de hipsters accompagnés de leurs rejetons, de vieux obsédés, ainsi que des combats de boss dignes du cinéma. Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch combine des animations et graphismes de personnages dessinés à la main et incroyablement stylisés, des combats déjantés et des répliques badass dans ce beat’em up à défilement horizontal à combats en tag-team. Nos héros s’embarquent dans une aventure épique qui les mènera de leur modeste Quick Stop de la banlieue du New Jersey jusqu’à un centre commercial mystique tenant la ville sous son emprise maléfique. Que vous jouiez solo en passant d’un personnage à l’autre, ou en coop avec votre compagnon de vie hétéro depuis votre canapé, vous ne manquerez pas d’exécuter des coups spéciaux et des combos insensés. Développé avec la bénédiction, l’enthousiasme et les talents de doubleur des célèbres Jason Mewes et Kevin Smith, Chronic Blunt Punch offre aux joueurs l’expérience ultime, profonde et profane de Jay et Silent Bob. Caractéristiques

– Des graphismes et animations dessinés à la main : découvrez des animations dessinées à la main incroyablement détaillées, expressives et fortement inspirées. – Des combos déments : exécutez une panoplie de combos et de coups spéciaux irrévérencieux qui s’enchaînent pour créer des coups de grâce explosifs. – Super attaques : remplissez votre jauge spéciale pour déclencher des attaques super puissantes inspirées des jeux vidéo ou utilisez-la pour transformer Jay et Silent Bob en Bluntman et Chronic, figer le temps et exécuter une attaque dévastatrice. – Coop local : jouez solo ou avec votre compagnon de vie hétéro depuis votre canapé dans ce coop deux joueurs. – Une vague de caméos : progressez en exécutant des combos à coups multiples et appelez les renforts pour que des personnages spéciaux viennent vous aider.

Transforme le chaos en havre de propreté ! Savoure la satisfaction de tout remettre en ordre grâce à ton arsenal de nettoyage ultra efficace. Un jeu rapide et apaisant ! Fais disparaître des montagnes de déchets en un clin d’œil et profite du plaisir de retrouver chaque espace propre et bien rangé. Un jeu simple pour se détendre grâce à la magie du rangement. Aspirateur, brosse, serpillière, spray… À toi de choisir les bons outils pour faire briller une pièce dans ses moindres recoins. En tant que nouveau nettoyeur de choc, tu recevras toutes sortes de missions : désencombrer un appartement rempli jusqu’au plafond, redonner de l’éclat à un vieux manoir hanté en faisant attention aux fantômes ou encore résoudre les énigmes d’un temple ancien pour atteindre (et nettoyer) la salle au trésor. Qui sait ? Certains éléments pourraient même te sembler familiers 😉 Au fil de ta progression, tu gagneras en prestige et accumuleras de l’argent, idéal pour améliorer ton arsenal et acheter de nouvelles tenues. Pas de pression : le jeu reste très accessible et tu peux toujours rejouer les niveaux précédents avec ton arsenal amélioré pour obtenir un meilleur score. L’essentiel, c’est de redonner vie à des lieux oubliés armé de ton balai et de ton fidèle aspirateur !