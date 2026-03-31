Nintendo vient de déployer la mise à jour 1.6.0 de Mario Kart World, et elle est loin d’être anodine. La nouveauté la plus attendue est l’ajout de Bob-omb Blast en tant que mode de jeu Battle — une fonctionnalité qui avait été leakée le mois dernier et dont l’arrivée était donc anticipée par la communauté. Dans ce mode, les joueurs peuvent avoir jusqu’à dix Bob-ombs en main simultanément, et la distance de lancer varie selon la durée d’appui sur la touche L, ajoutant ainsi une dimension tactique à la gestion des munitions.

Au-delà de cette addition, Nintendo a procédé à plusieurs ajustements d’équilibrage qui méritent l’attention. Le Bullet Bill voit ses capacités étendues : sa plage de mouvement latéral est augmentée, il est désormais plus facile de suivre un raccourci immédiatement après l’avoir utilisé, et sa vitesse a été revue à la hausse sur certaines portions des circuits Château de Bowser, Starview Peak et Rainbow Road. À l’inverse, le boomerang a été nerffé : sa portée est réduite et le nombre de lancers consécutifs autorisés diminué. La probabilité d’obtention des objets dans les boîtes lors des courses a également été retravaillée.

Le système d’invincibilité après un tête-à-queue ou un crash a lui aussi été revu en profondeur. La durée d’invincibilité varie désormais selon le personnage et le véhicule utilisés, avec une règle simple : plus le poids est élevé, plus le temps d’invincibilité est long. Par ailleurs, il n’est plus possible d’être écrasé par des éléments comme les Thwomps lorsqu’on est déjà en train de spinné ou de crasher. En revanche, la foudre et les Shells Épineux peuvent désormais toucher un joueur immédiatement après avoir été écrasé par un Thwomp. Les Bob-ombs et Bananes ne rebondiront plus sur les lianes des Ivy Piranha Plants. Enfin, en solo ou en mode 1 joueur lors des sessions Online et Wireless Play, jusqu’à deux avertissements seront affichés lorsque des objets comme les Red Shells ou les Spiny Shells approchent par l’arrière. Le temps d’attente avant que la roulette ne s’arrête pour déterminer le circuit en Online et Wireless Play a également été raccourci.

La mise à jour embarque aussi une longue liste de corrections de bugs. Parmi les plus notables : un problème de position de départ parfois incorrecte, des vaches et autres créatures invoquées par la magie de Kamek qui traversaient le sol, un affichage incorrect de Wiggler dans les mêmes circonstances, ou encore l’apparition de Thwomps et Rocky Wrench dans Airship Fortress. Plusieurs circuits reçoivent des corrections ciblées : dans Bowser’s Castle, les joueurs ne pourront plus crasher en roulant sur la lave avec un Dash Mushroom ; dans Salty Salty Speedway, la chute à travers le sol après un coup de foudre est corrigée ; dans Dino Dino Jungle, l’utilisation d’un Mega Mushroom près des clôtures ne renvoie plus incorrectement à la piste ; dans Koopa Beach, des bouées étaient enfouies dans le sol ; dans Mario Circuit, le Mega Mushroom pouvait bloquer le joueur contre une barrière ou le ramener à tort sur la piste depuis un mur de blocs. Rainbow Road bénéficie pour sa part de plusieurs correctifs : les Spike Balls invoqués par Kamek ne se déplaceront plus de manière erratique, la Feather ne provoquera plus de classements finaux incorrects en cas de raccourci, et la récupération après une chute en planeur ne propulsera plus le joueur trop loin en avant. Les courses de Wario Shipyard à Starview Peak et de Wario Stadium voient également des problèmes de chute hors circuit résolus.

Du côté des modes compétitifs, le Knockout Tour et l’Online Play reçoivent eux aussi plusieurs correctifs : les classements après les checkpoints pouvaient être erronés, les spectateurs ne voyaient pas les résultats finaux en Knockout Tour, et le joueur suivi en spectateur ne changeait pas après son élimination. En Free Roam, un Nabbit en fuite pouvait traverser le sol, et un problème d’affichage après utilisation de Boo est corrigé.

Mise à jour – Notes générales & correctifs

Général

Nouveau mode

Ajout du mode Battle : Bob-omb Blast Possibilité de transporter jusqu’à 10 Bob-ombs . La distance de lancer dépend désormais de la durée d’appui sur L .



Ajustements d’objets

Bullet Bill Amélioration de la mobilité latérale. Plus facile d’enchaîner sur un raccourci après utilisation. Vitesse augmentée sur : Bowser’s Castle , Starview Peak , Rainbow Road .

Boomerang Portée réduite. Nombre de lancers consécutifs diminué.



Objets & gameplay

Ajustement des probabilités d’objets obtenus dans les boîtes.

obtenus dans les boîtes. Ajustement du temps d’invincibilité après un spin ou un crash : Plus le personnage/véhicule est lourd , plus l’invincibilité est longue.

après un spin ou un crash : Impossible d’être écrasé par un Thwomp pendant un spin/crash.

Possible d’être touché par la foudre ou une carapace bleue juste après avoir été écrasé.

avoir été écrasé. Les Bob-ombs et bananes ne rebondissent plus sur les lianes des Ivy Piranha Plants .

. En solo ou en 1 joueur en ligne : jusqu’à 2 avertissements affichés pour les objets venant de derrière (carapaces rouges/bleues).

affichés pour les objets venant de derrière (carapaces rouges/bleues). Temps de la roulette de sélection de circuit réduit en ligne.

Correctifs

Gameplay & courses

Correction de positions de départ incorrectes.

Correction de créatures invoquées par Kamek (vaches, Wiggler) tombant sous la map ou mal affichées.

Correction d’apparitions anormales de Thwomps/Rocky Wrench dans Airship Fortress.

Correction d’un bug où le personnage disparaissait en vue arrière après un Mega Mushroom.

Correction d’un problème empêchant le retour en arrière avant un Ivy Piranha Plant après transformation en Bullet Bill.

Correction d’un affichage incorrect de l’emplacement d’objet après utilisation de Boo.

Correction d’un bug où certains joueurs n’étaient pas éliminés en Knockout Tour malgré un classement hors limite.

Correction d’affichages incorrects (pneus empilés, Nabbit, scores d’événements, etc.).

Correction d’un bug où l’écran devenait déformé après un changement de personnage en Free Roam.

Correction d’erreurs de classement en Knockout Tour et Online Play.

Correction d’un bug où l’événement sélectionné disparaissait après une erreur de communication.

Correction d’un bug où les joueurs utilisant Bullet Bill n’apparaissaient pas transformés.

Correction de l’absence d’écran de résultats après spectateur en Knockout Tour.

Correction d’un bug où le joueur spectaté ne changeait pas après élimination.

Correction de distances de vol anormalement longues dans certaines sections (Airship Fortress → Dry Bones Burnout).

Correction de plusieurs raccourcis ou sauts pouvant faire sortir de la piste (Shy Guy Bazaar, Rainbow Road, Wario Stadium…).

Correction de collisions anormales (lava, murs, clôtures, buoys…).

Correction de comportements erratiques de Spike Balls invoqués par Kamek.

Correction d’un bug de classement final après un raccourci via Feather sur Rainbow Road.

Correction d’un bug où la récupération après chute sur Rainbow Road projetait trop loin. Les fantômes Time Trials affectés peuvent être supprimés.

Correction de chutes hors piste sur divers circuits (Wario Shipyard → Starview Peak, Dino Dino Jungle, etc.).

Correction de Bloopers trop sombres en replay sur Rainbow Road.

Autres