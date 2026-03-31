Xbox a officiellement annoncé la tenue de son Xbox Games Showcase 2026 le 7 juin prochain à 19h. L’événement sera immédiatement suivi d’un Gears of War: E-Day Direct consacré au très attendu préquel de la saga Gears of War, développé par The Coalition Studio. Dans la foulée de cette annonce, le leaker eXtas1stv affirme que le Showcase pourrait accueillir la révélation mondiale de Persona 6.

Voici ce qu’il déclare, via traduction automatique depuis Central Xbox : « Il y a un élément très important concernant Persona 6, dont on a parlé à de multiples reprises : le jeu pourrait être révélé en 2026. Au cours des quatre dernières années, Atlus a annoncé ses jeux lors des événements Xbox. Il y a de nombreuses rumeurs, et nous allons les entendre au fur et à mesure que l’événement approche… des rumeurs assez solides qui pointent vers une révélation mondiale de Persona 6 lors de ce même Showcase, en raison de la relation pluriannuelle entre Microsoft et Atlus. »

La franchise Persona a effectivement pris l’habitude de faire ses annonces dans le cadre des événements Xbox ces dernières années, ce qui donne une certaine crédibilité à la piste évoquée par eXtas1stv. Une révélation de Persona 6 lors du Showcase du 7 juin constituerait néanmoins l’une des annonces les plus importantes que Microsoft pourrait afficher dans son line-up, bien au-delà des titres first-party habituellement mis en avant.

L’Xbox Games Showcase 2026 s’annonce déjà dense indépendamment de cette rumeur. Microsoft promet des premiers aperçus gameplay et de grandes annonces autour de titres issus de ses studios first-party ainsi que de ses partenaires tiers, des franchises établies aux futurs jeux indépendants. L’événement s’inscrit par ailleurs dans le cadre du 25e anniversaire de Xbox, que Microsoft célèbre en réintroduisant l’Xbox FanFest, incluant un regard rétrospectif sur les 25 dernières années et une projection vers l’avenir. La semaine qui suit le Showcase sera également marquée par une série de contenus additionnels sur Xbox Wire, le Official Xbox Podcast et la chaîne YouTube Xbox.