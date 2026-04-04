Wright Flyer Studios vient de confirmer la date de sortie d’Another Eden Begins sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch : le RPG au tour par tour sera disponible le 17 septembre 2026. Le jeu avait été annoncé lors d’un Nintendo Direct plus tôt cette année avec une fenêtre de lancement estivale — le calendrier a donc légèrement glissé vers l’automne.

Derrière ce titre se cachent deux noms qui devraient faire réagir tout amateur de JRPG classiques : Masato Kato, qui officie comme créateur du projet, et Yasunori Mitsuda, qui compose la bande-son. Le premier est l’un des scénaristes de Chrono Trigger et Xenogears chez Squaresoft, ainsi que le directeur de Chrono Cross. Le second a composé les musiques de ces trois mêmes œuvres emblématiques, créant au passage trois des bandes-son les plus vénérées de l’histoire du jeu vidéo. Cette réunion du tandem créatif responsable de certains des RPG les plus acclamés des années 90 transforme ce qui aurait pu passer pour une simple note de bas de page en annonce majeure pour les connaisseurs du genre.

Another Eden Begins constitue très vraisemblablement une refonte du RPG mobile free-to-play Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, sorti en 2017 et toujours activement maintenu. La communauté a rapidement identifié que Begins semble couvrir uniquement le premier arc du jeu mobile, tout en relevant des redesigns notables de personnages. Cette approche transformant un succès mobile en expérience premium pour consoles rappelle la stratégie adoptée par d’autres développeurs ces dernières années.

L’intrigue se déroule à travers de multiples lignes temporelles. Aldo et sa jeune sœur Feinne coulent des jours paisibles dans le village idyllique de Baruoki jusqu’au jour où Feinne est enlevée par le Roi des Bêtes. Poursuivant ses ravisseurs dans la Forêt au Clair de Lune, Aldo affronte férocement une bête avant d’être projeté à travers une déchirure spatio-temporelle et de se réveiller 800 ans dans le futur. Au fil de son aventure à travers le temps, il rencontre dix-huit compagnons aux origines et talents variés — parmi lesquels un androïde, une chasseuse fougueuse et un samouraï grenouille noble, ce dernier évoquant irrésistiblement Frog dans Chrono Trigger, une référence que les créateurs ne cherchent manifestement pas à dissimuler. Ces rencontres s’approfondissent à travers des quêtes spécifiques à chaque personnage et des quêtes de parenté débloquées en forgeant des liens profonds avec eux.

Le système de combat stratégique au tour par tour repose sur la constitution d’équipes équilibrées alternant attaquants, soutiens et soigneurs. Les attaques remplissent la jauge Another Force qui, une fois activée, fige les actions ennemies pendant que les personnages enchaînent des assauts dévastateurs — une mécanique évoquant directement les combos temporels de Chrono Trigger. L’histoire principale est intégralement doublée et accompagnée d’un thème principal composé par Yasunori Mitsuda, dont la musique mêle instruments folkloriques traditionnels et orchestre via Procyon Studios — une approche signature fusionnant authenticité culturelle et grandeur symphonique qui avait défini l’identité sonore de Chrono Cross et Xenogears.

Le New Game+ constitue un pilier central de l’expérience. Une fois l’histoire principale terminée, une mystérieuse jeune fille pousse Aldo à entreprendre un nouveau voyage dans lequel ses personnages conservent toute la puissance acquise. Les actions et choix du joueur déterminent alors laquelle des plus de dix fins différentes se déploiera — une structure narrative non-linéaire rappelant directement l’arbre de possibilités de Chrono Trigger.

Another Eden Begins sortira sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch le 17 septembre 2026, ainsi que sur PC via Steam.