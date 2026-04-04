Moins d’un mois après son arrivée sur Nintendo Switch, MLB The Show 26 s’offre un trailer d’accolades permettant de mesurer l’accueil critique réservé à cet épisode et de voir en quoi il se distingue des précédents opus.

Présenté comme l’épisode le plus immersif de la série à ce jour, MLB The Show 26 propose des modes de jeu nouveaux, étendus et améliorés, accompagnés d’effets de stade inédits.

Le mode Road To The Show bénéficie de deux ajouts majeurs : Road to Cooperstown et une carrière Amateur Years élargie. Le joueur peut désormais décrocher une place au MLB Draft Combine ou attirer l’attention de l’une des onze nouvelles universités partenaires, en participant notamment aux Men’s NCAA College World Series officiellement licenciés. L’objectif ultime est de passer du statut de jeune talent du lycée à celui de légende du baseball, immortalisé au National Baseball Hall of Fame.

Diamond Dynasty introduit un nouveau palier de rareté Red Diamond, des cartes joueurs World Baseball Classic et des campagnes Mini-Seasons revues. Le système PXP amélioré permet de faire progresser ses stars, les Parallel Mods offrent une personnalisation de leurs compétences, et des défis spéciaux accélèrent l’atteinte du Parallel V.

Le mode Franchise reçoit une refonte de son expérience de direction générale, avec des saisons simplifiées, un Custom Game Entry et un Trade HUB centralisé intégrant un nouveau Trade Logic System pour des échanges plus profonds et immersifs. Les compositions d’équipe plus intelligentes et la régression améliorée des joueurs reflètent davantage les réalités du baseball professionnel.

Le mode Storyline revient avec sa quatrième saison consacrée aux Negro Leagues, apportant de nouvelles légendes, uniformes et stades pour continuer à célébrer des joueurs historiques trop souvent oubliés.

Sur le plan du gameplay, Bear Down Pitching offre un contrôle total sur les lancers grâce à une réserve limitée de focus à déployer dans les moments critiques, tandis que Big Zone Hitting permet de mieux cibler le placement du swing pour maximiser les chances de frapper dans la zone idéale.