Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Switch 2

Mouse: P.I. For Hire – 14.6GB

People of Note – 12.4GB

The New Denpa Men – 447MB

Demon Castle Story – Nintendo Switch 2 Edition – 323MB

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