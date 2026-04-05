Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Mouse: P.I. For Hire – 14.6GB
- People of Note – 12.4GB
- The New Denpa Men – 447MB
- Demon Castle Story – Nintendo Switch 2 Edition – 323MB
Switch
- The Confinement – 4.0GB
- Zumba: Treasures of Marble Island – 3.9GB
- Sp(L/R)ite – 2.6GB
- Arcadia Fallen 2 – 2.0GB
- ChainStaff – 1.8GB
- Shika-Q – 1.4GB
- Empire Hike – 1.4GB
- Tamashika – 1.3GB
- Timo Boll Beats – 1.3GB
- Hidden around the World – 1000MB
- Brave Rounds – 916MB
- Veins of Darkness Horror – 847MB
- Samurai Obby – 792MB
- Spot Challenge Vol. 1 – 771MB
- Korean Drone Flying Tour Hujeong Auditorium – 758MB
- Eko and the Bewitched Lands – 713MB
- TR-49 – 680MB
- Xtreme Drift Racing Simulator – 550MB
- Sigma Star Saga DX – 538MB
- Solid Void: Topsy Turvy World – 512MB
- Skautfold: Moonless Knight – 380MB
- Football Cup 2026 – 339MB
- Maid-Sama Cafe: Anime Girls Services in Cute Outfits – 310MB
- Maid-Sama Cafe: Anime Boys Services in Cute Outfits – 300MB
- Sumo Rumble – 291MB
- Froggonit – 255MB
- SwooshCat – 223MB
- Tears Revolude – 200MB
- Beyond Words – 193MB
- Demon Castle Story – 163MB
- Legends Aligned: Land of Order – 122MB
- Viking Farm – 107MB
- Nature’s Question – 98MB
- Eggconsole Schwarzschild 2 PC-9801 – 65MB
- Ninjora Echoes – 64MB
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