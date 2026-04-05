Vous pensiez tout connaître du mini-golf ? Détrompez-vous. Le studio malouin Seabird Interactive a eu une idée aussi saugrenue que brillante : mélanger la tranquillité des parcours miniatures avec la tension permanente des roguelites. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le mariage fonctionne étonnamment bien. Disponible depuis le 2 avril 2026 sur Nintendo Switch au prix de 9,75€, Rogolf mérite qu’on s’y attarde.
Un concept décalé mais terriblement efficace
Chez Seabird Interactive, on aime surprendre. Ce petit studio français basé à Saint-Malo s’est déjà fait remarquer par son approche décalée des genres vidéoludiques. Avec Rogolf, ils poussent le bouchon encore plus loin en osant l’improbable alliance entre le mini-golf et la structure répétitive des roguelites. Le pari était risqué sur le papier, mais sur le green virtuel, c’est une vraie réussite.
Le pitch ? On incarne un simple employé, fraîchement embauché par une mystérieuse société pour tester leur projet de mini-golf sur simulateur. La direction exige des scores toujours plus élevés, et notre place est en jeu à chaque contre-performance. Pas de pression hein ! L’histoire, volontairement légère, sert surtout d’habillage à cette mécanique de montée en grade : chaque étage franchi dans cet immeuble de bureaux aseptisés nous rapproche du sommet… ou de la porte de sortie.
Le but paraît simple au premier abord : accumuler suffisamment de points pour valider chaque niveau et gravir les étages. Mais comme dans tout bon roguelite, la simplicité apparente cache une profondeur redoutable. Notre progression s’organise autour de contrats de travail – dix au total – chacun proposant une série d’étages à traverser. Pour monter au suivant, on doit remplir des objectifs de points sur trois parcours distincts.
C’est là que le système de scoring, directement inspiré de Balatro (le phénomène de 2024), entre en jeu. Chaque coup joué nous coûte des points. Chaque pièce ramassée sur le parcours augmente notre multiplicateur. On se retrouve donc à jongler entre la performance pure (finir le trou en peu de coups) et la collecte stratégique, tout en respectant des règles supplémentaires qui changent à chaque mission : terminer en moins de quatre coups, récupérer quatre pièces, ne pas toucher les rebords plus de dix fois, éviter les hors-limites, respecter un temps imparti… Parfois même, on doit jouer sans visibilité, avec un brouillard de guerre qui transforme le parcours en véritable jeu de hasard.
Si on échoue, on perd une balle – notre réserve de vies. Et si notre score total n’est pas suffisant après les trois trous, on peut rejouer les niveaux pour améliorer notre performance… au prix d’une autre balle. La tension est constante.
Entre swings et stratégie
La maniabilité reste fidèle à ce qu’on attend d’un jeu de mini-golf : viser, doser la puissance, anticiper les trajectoires. Sur Nintendo Switch, on a le choix entre deux options. La première, classique, utilise le stick analogique et les boutons. La seconde exploite l’écran tactile : on tire la balle comme un élastique avant de relâcher. Les deux fonctionnent correctement même si on préfère personnellement les commandes traditionnelles, plus précises sur les tirs délicats.
Seul bémol sur ce terrain pourtant bien roulant : la puissance des tirs semble parfois trop généreuse. Même en tentant une petite frappe en douceur, la balle part souvent plus loin que prévu. On finit par s’y habituer, mais les premiers parcours réservent quelques frustrations légitimes.
C’est entre les étages que Rogolf déploie ses ailes de roguelite. Dans l’ascenseur, un personnage mystérieux nous propose des améliorations contre les pièces récoltées. Bonus de points sur les rebonds, multiplicateurs augmentés, réductions de coût par coup… De quoi personnaliser chaque run. On accède aussi à une salle de pause où on peut acheter des balles supplémentaires ou récupérer des upgrades sous forme de café. Ces choix, parfois cruciaux, déterminent notre capacité à aller loin.
Côté direction artistique, Rogolf assume sa simplicité. L’univers de bureau – murs gris, sols neutres, machine à snacks au loin – colle parfaitement au concept de « testeur corporate », mais on aurait aimé un peu plus de folie dans les décors. Les parcours eux-mêmes restent visuellement basiques : rampes, obstacles mouvants, moulins à vent classiques, le tout sur des fonds rouges assez ternes. On pense à ce que Micromachines faisait avec ses circuits variés (billard, table de cuisine, circuit de course) et on regrette que Rogolf n’exploite pas davantage ce potentiel. Les environnements se ressemblent trop d’un niveau à l’autre.
Une durée de vie qui tient la distance
La bande-son souffle la même direction : discrète, répétitive, fonctionnelle sans être mémorable. Ce n’est pas désagréable, mais on oublie rapidement les musiques une fois la console éteinte.
Avec ses dix contrats à remplir, Rogolf propose une dizaine d’heures pour voir le bout du mode principal, si on maîtrise bien les mécaniques. Mais la vraie valeur ajoutée, comme tout roguelite qui se respecte, réside dans sa rejouabilité. Les parcours générés de manière procédurale, combinés aux différents objectifs et aux choix d’upgrades, garantissent des parties toujours renouvelées. Le sentiment de « encore une partie » est bien présent.
Le jeu propose également deux autres modes. Le Team Building, un multijoueur local pour deux à quatre joueurs, où on s’affronte sur les niveaux à règles spéciales en partageant un Joy-Con ou en utilisant l’écran tactile. Et un mode Entraînement, sans pression de score, pour explorer les mécaniques tranquillement. C’est en multijoueur que Rogolf révèle son vrai potentiel social : les parties entre amis deviennent dynamiques, imprévisibles et terriblement amusantes.
Conclusion
Rogolf n'est pas parfait. La puissance capricieuse des tirs, les graphismes fades et une bande-son oubliable sont des défauts qu'on ne peut pas ignorer. La difficulté peut aussi rebuter les joueurs occasionnels, certains objectifs semblant cruellement injustes après une série de réussites.<br /> <br /> Mais l'ensemble fonctionne. Ce mariage improbable entre la quiétude du mini-golf et la tension des roguelites apporte une fraîcheur bienvenue. On prend du plaisir à optimiser nos runs, à collectionner les pièces, à doser le risque pour faire exploser notre multiplicateur. Les sessions courtes (quelques minutes par run) s'enchaînent sans qu'on voie le temps passer. Et le multijoueur local transforme l'expérience en moment de convivialité assuré.<br /> <br /> À moins de 10€ sur le Nintendo eShop, Rogolf mérite largement qu'on lui donne sa chance. Surtout si vous aimez les concepts originaux et que le genre roguelite vous parle. Et si ce n'est pas le cas, le mode Entraînement ou les parties multijoueur entre amis suffisent à justifier l'achat. Finalement, c'est peut-être le boulot de bureau le plus fun qu'on ait fait depuis longtemps.
LES PLUS
- Concept original et réussi mêlant mini-golf et roguelite
- Prise en main immédiate et commandes simples
- Système de scoring inspiré de Balatro
- Grande variété d’objectifs et de règles par niveau
- Forte rejouabilité grâce aux parcours procéduraux et aux upgrades entre les étages
- Mode multijoueur local amusant pour 2 à 4 joueurs
- Compatibilité tactile sur Nintendo Switch
- Mode Entraînement sans pression pour explorer les mécaniques
- Durée de vie correcte
LES MOINS
- Puissance des tirs parfois trop forte et imprécise, même en frappant doucement
- Graphismes fades et décors répétitifs (fonds rouges ternes, peu d’évolution)
- Bande-son répétitive et sans personnalité
- Difficulté parfois punitive, certains objectifs pouvant sembler injustes
- Manque de variété dans les environnements
- Expérience solo limitée sur le long terme
- Brouillard de guerre sur certains niveaux imposant des tirs quasiment au hasard
Détail de la note
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Bande-son
0
-
Durée de vie
0
-
Graphismes
0
-
Maniabilité
0
-
Gameplay
0
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Contenu / Prix
0
-
Rejouabilité
0
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