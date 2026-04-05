Vous pensiez tout connaître du mini-golf ? Détrompez-vous. Le studio malouin Seabird Interactive a eu une idée aussi saugrenue que brillante : mélanger la tranquillité des parcours miniatures avec la tension permanente des roguelites. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le mariage fonctionne étonnamment bien. Disponible depuis le 2 avril 2026 sur Nintendo Switch au prix de 9,75€, Rogolf mérite qu’on s’y attarde.

Chez Seabird Interactive, on aime surprendre. Ce petit studio français basé à Saint-Malo s’est déjà fait remarquer par son approche décalée des genres vidéoludiques. Avec Rogolf, ils poussent le bouchon encore plus loin en osant l’improbable alliance entre le mini-golf et la structure répétitive des roguelites. Le pari était risqué sur le papier, mais sur le green virtuel, c’est une vraie réussite.

Le pitch ? On incarne un simple employé, fraîchement embauché par une mystérieuse société pour tester leur projet de mini-golf sur simulateur. La direction exige des scores toujours plus élevés, et notre place est en jeu à chaque contre-performance. Pas de pression hein ! L’histoire, volontairement légère, sert surtout d’habillage à cette mécanique de montée en grade : chaque étage franchi dans cet immeuble de bureaux aseptisés nous rapproche du sommet… ou de la porte de sortie.

Le but paraît simple au premier abord : accumuler suffisamment de points pour valider chaque niveau et gravir les étages. Mais comme dans tout bon roguelite, la simplicité apparente cache une profondeur redoutable. Notre progression s’organise autour de contrats de travail – dix au total – chacun proposant une série d’étages à traverser. Pour monter au suivant, on doit remplir des objectifs de points sur trois parcours distincts.

C’est là que le système de scoring, directement inspiré de Balatro (le phénomène de 2024), entre en jeu. Chaque coup joué nous coûte des points. Chaque pièce ramassée sur le parcours augmente notre multiplicateur. On se retrouve donc à jongler entre la performance pure (finir le trou en peu de coups) et la collecte stratégique, tout en respectant des règles supplémentaires qui changent à chaque mission : terminer en moins de quatre coups, récupérer quatre pièces, ne pas toucher les rebords plus de dix fois, éviter les hors-limites, respecter un temps imparti… Parfois même, on doit jouer sans visibilité, avec un brouillard de guerre qui transforme le parcours en véritable jeu de hasard.

Si on échoue, on perd une balle – notre réserve de vies. Et si notre score total n’est pas suffisant après les trois trous, on peut rejouer les niveaux pour améliorer notre performance… au prix d’une autre balle. La tension est constante.