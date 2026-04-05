Ratalaika Games et Shinyuden ont annoncé la sortie de Traysia le 24 avril 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Ce RPG développé par Telenet Japan avait été publié originellement en 1992 sur console de salon — cette réédition lui offre une seconde vie sur les plateformes actuelles.

L’aventure suit Roy, un jeune garçon rêvant de devenir un aventurier parcourant le monde, qui quitte sa ville natale sans aucune expérience du voyage ni du combat. Sa route le mène à travers montagnes et forêts jusqu’au petit royaume de Salon. Pendant ce temps, dans la ville portuaire de Johanna, une jeune fille prénommée Traysia attend son retour. Le jeu se présente comme un RPG à grande échelle articulé autour de cinq scénarios, proposant une romance fantasy mêlant amour et aventure.

La réédition s’accompagne de plusieurs fonctionnalités modernes destinées à améliorer le confort de jeu. Une fonction Rewind et Turbo permet de revenir en arrière pour atteindre la perfection ou d’accélérer le déroulement de l’action. Le système de save state autorise la sauvegarde à n’importe quel moment de la partie, avec reprise exacte depuis ce point. Des filtres d’écran permettent de modifier le rendu visuel selon ses préférences, avec notamment des options rétro et noir et blanc. Une galerie donne accès aux images du manuel et du packaging originaux du jeu. Des cheats sont disponibles pour faciliter la progression, offrant des vies infinies ou l’invulnérabilité. Enfin, un jukebox permet d’écouter à volonté les 21 pistes musicales comprises dans le jeu.